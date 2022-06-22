Вам — только аварии. «ПетербургГаз» впервые отодвигают от вентиля



Объявление долго не провисело, у управляющей компании хватает рук, чтобы поснимать все лишнее с парадных. Но по данным «Фонтанки», к тому времени кипело уже и в жилищном комитете. Договор у «Мира» и «ПетербургГаза» работал с 2015 года. 31 мая пришло извещение о его расторжении, и в жилком скоро полетела весточка от газовщиков — мол, нам никто не рассказывал, не показывал договор УК на те же самые услуги с другой специализированной организацией. А если его нет — не будет и обслуживания. Окажите содействие.



Апелляция к жителям через объявления в парадных — одновременно и предусмотрительный, и запрещенный прием. Особенно если сотрудники управляющей компании сами не в курсе, как отвечать встревоженным клиентам: ни в диспетчерской, ни в абонентском отделе «Мира» корреспонденту не смогли пояснить, что меняется для собственников квартир, предложили прислать фотографию объявления на электронную почту. С другой стороны, если «ПетербургГаз» всерьез оценивает ситуацию так, как ее описал, он обязан предупредить местных.



УК «Мир» обслуживает около 280 домов на Васильевском острове, об истории передела жилого фонда здесь «Фонтанка» подробно рассказывала. Гендиректор компании Денис Хрусталев подтвердил, что договор расторгается. «Еще 5 лет назад «ПетербургГаз» был настоящим монополистом, никого другого, способного заключать договоры ВДГО (внутридомовое газовое оборудование. — Прим. ред.) не было, — рассказал он. — Сейчас есть, таких компаний 5–6».



По его словам, сменить подрядчика Хрусталев хотел еще лет 7 назад: «Этот договор [с «ПетербургГазом»] предусматривает, к примеру, что любой документ, который они отправляют вам на почту, является уже подписанным: новый договор, новые тарифы, акт выполненных работ. Дело не в тарифах, они стандартные, если общее собрание собственников их не меняет. Суть в комплексе услуг, которые они оказывают, разница только в этом. Несмотря на все обращения — ребята, давайте договариваться, что качество ваших работ подтверждается актом, который подписывается двумя сторонами — никакой реакции не было. Это проблема не меня одного, я, может, просто самый наглый оказался, взял и расторгнул. Им надо понимать, что они на рынке находятся и что так нельзя, всем все диктовать». Хрусталев отмечает, что он не единственный недовольный. Для чистоты эксперимента «Фонтанка» связалась с руководством компании «Возрождение», которая соседствует с «Миром» на острове. Там никаких претензий к «ПетербургГазу» не высказали.



«На сегодняшний момент «ПетербургГаз» — компания, которая обслуживает более 90% многоквартирных домов с газовым оборудованием. В зависимости от включения/расторжения процент может незначительно варьироваться от 90 до 92%», — сообщили в газораспределительной организации. Там подтвердили, что теоретически ремонтом может заниматься любая сертифицированная организация, но аварийная-диспетчерская служба есть только у «ПетербургГаза», и обслуживающие компании заключают договор на аварийное обслуживание именно с ним.



Новый контракт на ремонт и обслуживание у «Мира» подписан с компанией «УниверсалГазСервис», созданной в 2017 году. Она фигурировала в материалах «Фонтанки», но, как это бывает с профильными организациями, исключительно в ЧП-повестке, связанной со взрывами в жилых домах. В известном случае с домом на Народного Ополчения на нее как раз переводили здания, которые до этого обслуживала Балтийская газовая компания. На сайте предприятия сказано, что она обслуживает 148 тысяч квартир в Петербурге и Ленобласти, выручка за прошлый год составила 80 млн рублей.



По данным «Фонтанки», накануне в жилищном комитете состоялось совещание с присутствием заинтересованных сторон. Основная цель состояла в том, чтобы понять, чем отличаются договоры «Мира» с «ПетербургГазом» и «УниверсалГазСервисом» и откуда взялась история с «возмездным» оказанием услуг по 04. Обсуждали умозрительно, на документы посмотреть не вышло.



В жилкоме «Фонтанке» пояснили ситуацию так. 410-е постановление правительства четко разделяет полномочия: аварийно-диспетчерским обслуживанием точно занимается газораспределительная организация (у нас в городе — «ПетербургГаз»), а обычным сервисом и ремонтом — любая специализированная. При этом «ПетербургГазу» прямо запрещено отказываться от заключения аварийного соглашения со сторонним подрядчиком.



«Для жилищного комитета приоритетом является безопасность и бесперебойность для населения предоставления услуг по обслуживанию газового оборудования, — заявили в пресс-службе. — Однако в данном случае надо также учитывать, что речь идёт о взаимодействии негосударственных организаций, и у комитета отсутствуют инструменты по регулированию их оперативной финансово-хозяйственной деятельности. Тем не менее жилищным комитетом предварительно получены заверения от УК «Мир» и «ПетербургГаз» об их намерении неукоснительно соблюдать требования постановления правительства РФ № 410».



В общем, понятно, что договор на аварийку между «ПетербургГазом» и «УниверсалГазСервисом» заключат или уже заключили. Городу не нужны 280 домов без доступа к диспетчерской, да и между этими двумя газовыми компаниями нормальные рабочие отношения. На практике это выглядит так: запахло газом, приехал «ПетербургГаз», закрутил вентили, перекрыл все что надо. После этого «УниверсалГазСервис» ремонтирует оборудование, восстанавливает и продолжает за ним следить.



Но тогда возникает вопрос, что имел в виду «ПетербургГаз», когда сообщал, что вызов ремонтников по 04 теперь будет платным для жильцов. Его логика такова: управляющая компания взяла нового подрядчика на общедомовое имущество, а не внутриквартирное. По словам компании, в ее договор с «Миром» были включены и проблемы жильцов на их жилплощади с колонками и плитами. И вот это теперь будет за отдельную плату.



«Они ничего бесплатно не делали, — настаивает Хрусталев, имея в виду оборудование в квартирах. — Ответственность делится по задвижке, по выключателю газа. Он бывает в квартире или нет, а бывает и несколько в квартире. До вентиля — это общедомовое имущество, его обслуживает управляющая компания, и вы платите по тарифу. Все, что внутри — это ответственность собственника. Если вы чувствует запах газа, вы вызываете аварийку, и она в любом случае выезжает и все бесплатно отключает. Так было и так и есть. А вот дальнейшие работы, если у вас какая-то внутренняя разводка, дополнительные устройства — это за дополнительный счет, это и у «ПетербургГаза» было платно. И ремонт плиты никогда не был бесплатным, никогда они плиту бесплатно не ремонтировали, это ваше внутреннее имущество».



Хрусталев отвечает, что называется, по закону. «Фонтанка» подробно описывала эту коллизию: все то же 410-е постановление от 2013 года предписало разделить договоры. То есть обслуживанием общедомового газового имущества должны заниматься подрядчики управляющих компаний, эти услуги содержатся в квитанции в разделе «содержание жилого помещения». В Петербурге Смольный регулирует тарифы на них только для нанимателей, но традиционно эти же цифры по умолчанию распространяют на собственников. С 1 июля это будет 1,01 рубля с квадратного метра: 24 копейки — аварийка, 77 копеек — техобслуживание и ремонт.



А вот на собственное имущество жильцы, если слушать правительство, должны заключить прямые договоры. Однако у «ПетербургГаза» так и продолжают действовать его старые «комплексные» договоры на все сразу. Это на понятийном уровне. «Тарифы на услуги по обслуживанию устанавливаются комитетом по тарифам, но только для внутридомовых сетей газового снабжения (то есть для общего имущества МКД), — говорит жилком. — Но исторически эти тарифы используются в качестве основы для расчётов и при обслуживании внутриквартирного оборудования». То есть «исторически» предполагается, что при ремонте плиты мы платим только за запчасти. Предписанные прямые договоры с собственниками пока оказались утопией: ни у кого нет полномочий заставить людей что-то подписывать, попытка обязать управляющие компании воздействовать на абонентов тоже провалилась.



Денис Хрусталев утверждает, что набор услуг и цены, которые были в договоре УК «Мир» и «ПетербургГаза», сохранятся с новым подрядчиком. Как это поженится с 410-м постановлением правительства, уточнить не удалось. Возможно, «Мир» станет одной из тех компаний, которые его наконец исполнят, и подаст пример другим. Корреспондент, по совместительству, является жителем дома на Васильевском острове, так что «Фонтанка» продолжает наблюдение.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

