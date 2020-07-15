Взрыв на первом этаже дома № 108 по Краснопутиловской улице в Петербурге эхом продолжает отдаваться в соседских пересудах. 15 июля утреннее ЧП обсуждают все. Даже те, кто давно уже не живёт в пятиэтажке у площади Победы.

«Фонтанка» узнала подробности о жизни одинокой владелицы угловой квартиры и о том, что взрыв пытались предотвратить. По словам жильцов, это была уже вторая попытка на неделе. И она все же увенчалась успехом.

50-летняя Наталья Богданова некогда работала учителем в нескольких школах Адмиралтейского района, на Краснопутиловской жила с мамой-блокадницей и собакой. По рассказам знакомых, у женщины наблюдались проблемы с ментальным здоровьем. Скорее всего, поэтому от карьеры в сфере образования петербурженке пришлось отказаться. Никто не знает, что именно и когда именно случилось с Натальей, но в последние годы она часто ругалась с соседями и «вела себя странно». Около полугода назад её мама скончалась, Наталья осталась совсем одна.



«Я слышала о взрыве, но, если честно, там не была. Меня сын не пустил, сказал, что нечего расстраиваться не по делу. Я не живу там уже года три, но знаю по рассказам других соседей, что у неё не очень хорошо было с головой. Но это неподтверждённая информация, конечно. Раньше, когда я жила на Краснопутиловской, мы с этой женщиной здоровались, не более того. Жила она с очень старенькой мамой», — рассказала «Фонтанке» Ольга Павловна, собственница квартиры рядом с той, где произошёл взрыв.

Ещё один сосед по имени Сергей не верит в то, что Наталья сама наполнила свою квартиру газом. По его мнению, всему виной некачественная работа газовщиков.

«Сложно дать ей [Наталье] характеристику… Ну, в общем…проблемы у неё с головой. Жила с мамой, которая где-то полгода назад умерла. Она и раньше была слегка не в себе, а после этой трагедии совсем всё стало плохо — с соседями ругалась частенько, будто бы ей все жить мешали. Сегодня мы [с соседями], конечно, собирались, обсуждали всякие сказки. Некоторые говорят, что она угрожала всех взорвать. Я лично такого не слышал никогда. И я случившееся связываю с аварийной газовой обстановкой, потому что у нас двое суток не было газа. И как раз-таки у неё [у Натальи] была утечка. Приехали — проверили, сказали, что всё починили, и включили газ. А сегодня ночью был запах газа. Один из соседей звонил в аварийку, но служба не доехала. Взрыв случился раньше», — рассказал он корреспонденту «Фонтанки».



Константин, тот самый мужчина, который звонил в аварийку и чувствовал запах газа, с Сергеем не согласен. Он, подобно главному герою быковского «Дурака», пытался донести до газовщиков, что дом в опасности. Правда, не из-за аварийной утечки, а по причине личной трагедии человека.

«Я звонил в аварийную службу два дня назад, я звонил вчера. Записи разговоров со мной есть у них, у «04». Я предполагал, что это случится, ещё два дня назад. Всех на уши поднял, но никто не отреагировал — вот результат. Сегодня я позвонил сразу после взрыва, меня переключили на «УниверсалГазСервис», я высказал всё, что о них думаю», — возмущённо начал свой рассказ Константин.

Он объяснил причину своей настороженности и активности.

«Просто я чувствовал запах газа и я знаю эту женщину. Мы с ней часто пересекались у дома вечером — я с работы приезжал, она с собакой гуляла, вот иногда мы разговаривали, порой по три часа. Она учительница. Образованный, хороший человек, но с головой у неё иногда бывали проблемы. Я в понедельник предупреждал, что она откроет газ. Несколько раз во время приступов она кричала о том, чтобы ей купили квартиру за 6 миллионов или она взорвёт дом. Эта цифра постоянно повторялась. На протяжении 10 лет за ней замечали странности, потом у неё мать умерла, стало совсем плохо, видимо. Она хороший человек, но что-то с ней случилось. Иногда она на меня тоже набрасывалась, видимо, не узнавала», — вспомнил он.

