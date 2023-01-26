Наше дело — предложить, ваше — согласиться. Что за газовые «счета» приходят петербуржцам

Горожане снова находят у себя в почтовых ящиках газовые квитанции с незнакомыми наименованиями в титуле. Предложение понятно: заплати вот по этим реквизитам и звони, если что.
Появление неопознанных платежных — по факту — документов в Петербурге происходит регулярно. Когда их количество зашкаливает и в воздухе повисает произнесенное сотнями людей слово «аферисты», Смольный традиционно выпускает разъяснения: это никакая не квитанция, а просто предложение; любой счет за услуги без письменного договора — повод обратиться к правоохранителям. Но количество обеспокоенных этой убедительной полиграфией не снижается. В первый раз осенью, а теперь и зимой горожане получают счета-извещения на техобслуживание внутриквартирного оборудования. Внешний вид «квитанции» намекает — надо бы заплатить.
Как рассказал «Фонтанке» читатель Кирилл, такие квитанции разбросали по ящикам всего его дома на Замшиной. Компания «Невагаз» предлагает заплатить 790 рублей и весь год спать спокойно. Отдельно подчеркивают: указанные реквизиты не являются платежным документом за содержание и ремонт жилого помещения и за коммунальные услуги. Это заранее страхует «Невагаз» от аргумента: «А наша управляющая компания о вас впервые слышит и договора у нее с вами нет — вы кто вообще?» Фактически «Невагаз» предлагает дополнительную — по отношению к вашей обычной квитанции ЖКХ — услугу, и предлагает ее напрямую собственнику, как если бы коммивояжер позвонил вам в дверь. Это публичная оферта: оплатил — считай, присоединился к трехлетнему договору, что размещен на сайте компании; бумажную версию слесарь предоставит, когда приедет к вам в первый раз.
Компании «Невагаз» нет и года, она зарегистрирована в апреле прошлого года. Сейчас «прописана» в одном из нежилых помещений дома № 11 по Большеохтинскому проспекту; это обычная девятиэтажка на 200 квартир 1978 года постройки. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Во владельцах значится Иван Калашников, совладелец нижегородской «Горгаз-Сети», по поводу «квитанций» которой уже били тревогу в других регионах; Карина Смирнова, она же директор; и Виктор Зайцев — совладелец аналогичных «Газэнергосервис-Юг» в Краснодаре и «Уралгазсервис» в Челябинске, таких же молодых и десятитысячных в деньгах.
«Фонтанка» позвонила по телефонам на сайте, куда предложено обращаться и договариваться о времени прихода мастера — после того, как счет оплачен. В первый день поговорить ни с кем не удалось, все операторы, что называется, были заняты, а потом звонок просто обрывался. Корреспондент представил себя на месте человека, уже заплатившего к тому времени 790 рублей, и вошел в роль. На следующий день, в среду, он позвонил уже по другому номеру, указанному на сайте компании. После долгого общения с тем же автоответчиком связаться с оператором удалось. Девушка уже привычно пояснила, что «это просто предложение заключить договор» и что «это необязательно».
В стоимость, по ее словам, входит визит сотрудника, как только в квартире что-то не так с газом, и ремонт — когда не требуется замена оборудования. Если судить по сайту, все несколько сложнее. Техобслуживание — это «регулировка процесса сжигания газа», очистка горелок, проверка целостности оборудования и доступа к нему, состояния окраски и креплений, проверка герметичности соединений и отключающих устройств, их смазка при необходимости, проверка наличия тяги, разборка и смазка кранов, «выявление необходимости замены или ремонта (восстановления) отдельных узлов и деталей бытового газоиспользующего оборудования», инструктаж потребителей. А уж сам ремонт или тем более замена — по отдельному прейскуранту, он тоже опубликован, и там диапазон от нарезки резьбы за 850 рублей до подводки колонки с кранами тысяч за 14.
На самом деле, и в самой квитанции текст на первый взгляд составлен корректно: «Перед оплатой убедитесь, что у вас не заключен договор на техническое обслуживание газового оборудования; если договор со специализированной организацией заключен и вас удовлетворяет качество и порядок выполнения услуг (работ), то оплачивать не нужно». Но из этого можно сделать неверный вывод-вопрос: а если не заключен, то нужно? Подавляющее большинство горожан не имеют никакого отдельного договора на техобслуживание ВКГО, так что изыскания могут привести их к мысли, что его надо сейчас срочно заключить именно с компанией «Невагаз».
Да и верстка красноречивая: ниже реквизитов выделена ссылка на постановление правительства № 549: вы, мол, обязаны заключить договор на техническое обслуживание и ремонт ВКГО, а его отсутствие является основанием для прекращения газоснабжения по вашему адресу. Об этом же не устает напоминать автоответчик. А дальше — кому хватит нервов и старания, чтобы изучить вопрос, а не заплатить сразу эти 800 рублей вместе с обычной «коммуналкой».
«Невагаз» не первая компания, которая ссылается на правительственный документ. Буквально прошлым летом о подобном жильцов на Васильевском острове оповещал «ПетербургГаз». Тогда речь шла о том, что УК «Мир» неожиданно расторгла с ним договор на техобслуживание внутридомового оборудования (ВДГО, не путать с ВКГО), а с новым подрядчиком, кажется, не заключила. И вот «ПетербургГаз» всех предупреждал: мы не сможем подавать вам газ в дом, если в доме нет ответственного за технику, а нам быть таким ответственным теперь не разрешают.
Именно в отношениях с жилищниками и кроется трудность. «Фонтанка» уже писала, что это одна из самых неурегулированных с практической точки зрения проблем в отрасли. До 2013 года все был единообразно: управляющая компания от имени жильцов заключала комплексные договоры с «ПетербургГазом» и на обслуживание ВДГО (до запорного крана) и на ТО ВКГО (все, что в квартире). Принятое почти 10 лет назад постановление правительства № 410 разделило — на бумаге — эти услуги, и договор на все внутриквартирное обслуживание должен заключать сам собственник жилья — с кем ему сподручнее. Обойти все квартиры не удалось, заставить кого-либо, естественно, тоже. Управляющие компании добывать это право на общих собраниях собственников или через агентские договоры (так тоже можно), по сути, отказались: им и так забот хватает, а отвечать за опасное на частной территории жильца тоже охоты особой нет.
Так что «ПетербургГаз», по словам компании, за редким исключением, продолжает обслуживать внутриквартирное оборудование в рамках тех же комплексных договоров. Это подтверждают в комитете по энергетике: «В Санкт-Петербурге большинство договоров заключено между ООО «ПетербургГаз» и управляющими компаниями. Плата за ВДГО и ВКГО включена в единую квитанцию. В случае, если собственник жилого помещения в МКД заключил договор со специализированной организацией — он получает отдельные квитанции».
При этом, как рассказали «Фонтанке» в «ПетербургГазе», если «Невагаз» или кто-то другой собирается обслуживать квартиры или парадные — он должен сначала сам заключить договор с газораспределительной компанией («ПетербургГазом») на аварийно-диспетчерское обслуживание — ведь если запахнет газом, люди все равно будут звонить 04. Отказаться от такого договора «ПетербургГаз» вообще-то не может, но в итоге сторонние организации тащат его в суд, чтобы принудить к подписанию. Так поступала компания «Газ эксплуатация», которая сумела отспорить нужную себе редакцию, но только по одному адресу — пр. Науки, д. 2, к. 2. И так, видимо, поступает «Невагаз»: в базе арбитража есть его иск к «ПетербургГазу» «об обязании». По данным «Фонтанки», речь идет о квартирах, по которым у «Невагаза» есть заключенные договоры с собственниками — на улицах Академика Лебедева, Дыбенко, Крыленко.
В «ПетербургГаз» уже приходили письма от жильцов насчет новых «квитанций» «Невагаза». Но при ближайшем рассмотрении это едва ли не самая либеральная сфера бизнеса, особенно с учетом ее взрывоопасной специфики. Как пояснили в комитете по энергетике, чтобы вести предпринимательскую деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, необходимо представить соответствующее уведомление в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга. Ну, уведомление так уведомление: в реестре на сайте ГЖИ оно за компанией «Невагаз» числится — от июня прошлого года.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»