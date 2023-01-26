Наше дело — предложить, ваше — согласиться. Что за газовые «счета» приходят петербуржцам

«Фонтанка» позвонила по телефонам на сайте, куда предложено обращаться и договариваться о времени прихода мастера — после того, как счет оплачен. В первый день поговорить ни с кем не удалось, все операторы, что называется, были заняты, а потом звонок просто обрывался. Корреспондент представил себя на месте человека, уже заплатившего к тому времени 790 рублей, и вошел в роль. На следующий день, в среду, он позвонил уже по другому номеру, указанному на сайте компании. После долгого общения с тем же автоответчиком связаться с оператором удалось. Девушка уже привычно пояснила, что «это просто предложение заключить договор» и что «это необязательно».



В стоимость, по ее словам, входит визит сотрудника, как только в квартире что-то не так с газом, и ремонт — когда не требуется замена оборудования. Если судить по сайту, все несколько сложнее. Техобслуживание — это «регулировка процесса сжигания газа», очистка горелок, проверка целостности оборудования и доступа к нему, состояния окраски и креплений, проверка герметичности соединений и отключающих устройств, их смазка при необходимости, проверка наличия тяги, разборка и смазка кранов, «выявление необходимости замены или ремонта (восстановления) отдельных узлов и деталей бытового газоиспользующего оборудования», инструктаж потребителей. А уж сам ремонт или тем более замена — по отдельному прейскуранту, он тоже опубликован, и там диапазон от нарезки резьбы за 850 рублей до подводки колонки с кранами тысяч за 14.



На самом деле, и в самой квитанции текст на первый взгляд составлен корректно: «Перед оплатой убедитесь, что у вас не заключен договор на техническое обслуживание газового оборудования; если договор со специализированной организацией заключен и вас удовлетворяет качество и порядок выполнения услуг (работ), то оплачивать не нужно». Но из этого можно сделать неверный вывод-вопрос: а если не заключен, то нужно? Подавляющее большинство горожан не имеют никакого отдельного договора на техобслуживание ВКГО, так что изыскания могут привести их к мысли, что его надо сейчас срочно заключить именно с компанией «Невагаз».



Да и верстка красноречивая: ниже реквизитов выделена ссылка на постановление правительства № 549: вы, мол, обязаны заключить договор на техническое обслуживание и ремонт ВКГО, а его отсутствие является основанием для прекращения газоснабжения по вашему адресу. Об этом же не устает напоминать автоответчик. А дальше — кому хватит нервов и старания, чтобы изучить вопрос, а не заплатить сразу эти 800 рублей вместе с обычной «коммуналкой».



«Невагаз» не первая компания, которая ссылается на правительственный документ. Буквально прошлым летом о подобном жильцов на Васильевском острове оповещал «ПетербургГаз». Тогда речь шла о том, что УК «Мир» неожиданно расторгла с ним договор на техобслуживание внутридомового оборудования (ВДГО, не путать с ВКГО), а с новым подрядчиком, кажется, не заключила. И вот «ПетербургГаз» всех предупреждал: мы не сможем подавать вам газ в дом, если в доме нет ответственного за технику, а нам быть таким ответственным теперь не разрешают.



Именно в отношениях с жилищниками и кроется трудность. «Фонтанка» уже писала, что это одна из самых неурегулированных с практической точки зрения проблем в отрасли. До 2013 года все был единообразно: управляющая компания от имени жильцов заключала комплексные договоры с «ПетербургГазом» и на обслуживание ВДГО (до запорного крана) и на ТО ВКГО (все, что в квартире). Принятое почти 10 лет назад постановление правительства № 410 разделило — на бумаге — эти услуги, и договор на все внутриквартирное обслуживание должен заключать сам собственник жилья — с кем ему сподручнее. Обойти все квартиры не удалось, заставить кого-либо, естественно, тоже. Управляющие компании добывать это право на общих собраниях собственников или через агентские договоры (так тоже можно), по сути, отказались: им и так забот хватает, а отвечать за опасное на частной территории жильца тоже охоты особой нет.