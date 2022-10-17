Смольный разъяснил, что за «квитанции» на ремонт газового оборудования приходят петербуржцам

Правительство Петербурга отреагировало на сообщения о том, что петербуржцы находят в почтовых ящиках неожиданные квитанции за ремонт газового оборудования в квартирах. Если коротко — предлагает «не вестись».
Как подчеркнула пресс-служба правительства 17 октября, речь идет о рекламных предложениях от компаний заключить договор на техобслуживание и ремонт внутриквартирного оборудования (ВКГО). Вот только выглядят эти предложения как уже платежный документ. «Направление вам предложения от любого юридического лица для заключения договора на техническое обслуживание и ремонт ВКГО не обязывает вас к подписанию договора с этой организацией. Требование об оплате услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО без заключенного письменного договора является неправомерным», — пишет Смольный, уточняя, что такой договор должен быть заключен в письменной форме. Любые счета без договора — повод обратиться в правоохранительные органы.
При этом чиновники уточняют: так или иначе собственник помещения обязан заключить договор со специализированной организацией на техобслуживание и ремонт, уклонение от этого влечет за собой штраф от 1 до 2 тысяч рублей.
Ранее читатели «Фонтанки» в том числе жаловались на двусмысленные документы в почтовых ящиках: «Пришло странное счёт-извещение, требующее оплаты за ТО внутриквартирного газового оборудования. Очевидная липа, но внешне счёт кажется настоящим, и я уверен, мошенники смогут обмануть доверчивых граждан, особенно пенсионеров», — сообщал Александр.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как регулируется техобслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования — и его аварийное обслуживание. На Васильевском острове крупная управляющая компания «Мир» недавно решила, что обычным ремонтом вполне может заниматься не «ПетербургГаз», у которого 90% рынка, а другая частная компания.