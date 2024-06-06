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    The Sun: британским парашютистам пришлось предъявлять паспорта после юбилейной высадки в Нормандии

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    1 комментарий

    На курьезную деталь обратил внимание 6 июня британский таблоид The Sun, освещая празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.

    Фото: thesun.co.uk
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    Как пишет издание, британским парашютистам пришлось предъявлять паспорта, когда они сегодня десантировались во Франции на торжествах по случаю юбилея Дня D.

    «Вместо германских орудий <...> британцев встречал французский паспортный контроль», — иронизирует автор заметки. The Sun публикует видео проверки.

    Англичан заставили пройти через эту процедуру, поскольку Великобритания больше не входит в Евросоюз. Французские пограничники подготовились и развернули в поле мобильный офис для проставления штампов в паспорта десантников.

    Командир британской 16-й десантно-штурмовой бригады бригадный генерал Марк Берри прокомментировал ситуацию.

    «Такое с нами впервые. <...> Но, учитывая королевский прием во всем остальном, это очень маленькая цена за приезд во Францию», — сказал генерал.

    Берри напомнил, что 6 июня 1944 года в рамках операции «Тонга» 23 000 десантников из Великобритании, США, стран Содружества и Канады на парашютах и планерах приземлились в Нормандии, чтобы обеспечить высадку морского десанта.

    Фото: thesun.co.uk

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    Комментарии 1

    ЮлияБорисовна06 Июн 2024 в 17:32
    Тоже хочу, чтобы ради меня в юбилейную дату разворачивали мобильный офис: в детстве родители водили меня по праздникам на Главпочтамт, где мобильный офис наносил на почтовые марки праздничное гашение.
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