The Sun: британским парашютистам пришлось предъявлять паспорта после юбилейной высадки в Нормандии

На курьезную деталь обратил внимание 6 июня британский таблоид The Sun, освещая празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.
Как пишет издание, британским парашютистам пришлось предъявлять паспорта, когда они сегодня десантировались во Франции на торжествах по случаю юбилея Дня D.
«Вместо германских орудий <...> британцев встречал французский паспортный контроль», — иронизирует автор заметки. The Sun публикует видео проверки.
Англичан заставили пройти через эту процедуру, поскольку Великобритания больше не входит в Евросоюз. Французские пограничники подготовились и развернули в поле мобильный офис для проставления штампов в паспорта десантников.
Командир британской 16-й десантно-штурмовой бригады бригадный генерал Марк Берри прокомментировал ситуацию.
«Такое с нами впервые. <...> Но, учитывая королевский прием во всем остальном, это очень маленькая цена за приезд во Францию», — сказал генерал.
Берри напомнил, что 6 июня 1944 года в рамках операции «Тонга» 23 000 десантников из Великобритании, США, стран Содружества и Канады на парашютах и планерах приземлились в Нормандии, чтобы обеспечить высадку морского десанта.