Плачут, молятся, приносят цветы. Как петербуржцы отмечают день памяти Ксении Блаженной

Верующие россияне отмечают день памяти Ксении Петербургской. Горожане и туристы собрались у часовни блаженной Ксении, чтобы вспомнить трудный путь святой.
Как передает корреспондент «Фонтанки», 6 июня к храму на Смоленском кладбище пришли жители Северной столицы разных возрастов. Жаркий летний день не помешал верующим быть ближе к святой. Петербуржцы молились Ксении, прислонившись головами к стенам часовни. Многие несли цветы к могиле блаженной. Из глаз молящихся текли слезы.
Также на дне памяти побывал архиерей Русской православной церкви, митрополит Петербургский и Ладожский, глава Петербургской митрополии Варсонофий. Он провел богослужение в честь дня памяти святой.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в день Ксении Петербургской нужно делать добрые дела. Можно помочь нуждающимся или навестить родных людей. А давать в долг и жаловаться на судьбу крайне не рекомендуется. Женщинам в этот день лучше не заниматься тяжелым трудом. Ссоры и обиды также под строгим запретом.
День памяти Ксении Блаженной празднуется дважды в год: 24 января (6 февраля) (день ангела) и 24 мая (6 июня) (прославление).