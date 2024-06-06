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    Плачут, молятся, приносят цветы. Как петербуржцы отмечают день памяти Ксении Блаженной

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    5 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Верующие россияне отмечают день памяти Ксении Петербургской. Горожане и туристы собрались у часовни блаженной Ксении, чтобы вспомнить трудный путь святой.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», 6 июня к храму на Смоленском кладбище пришли жители Северной столицы разных возрастов. Жаркий летний день не помешал верующим быть ближе к святой. Петербуржцы молились Ксении, прислонившись головами к стенам часовни. Многие несли цветы к могиле блаженной. Из глаз молящихся текли слезы.

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    Также на дне памяти побывал архиерей Русской православной церкви, митрополит Петербургский и Ладожский, глава Петербургской митрополии Варсонофий. Он провел богослужение в честь дня памяти святой.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в день Ксении Петербургской нужно делать добрые дела. Можно помочь нуждающимся или навестить родных людей. А давать в долг и жаловаться на судьбу крайне не рекомендуется. Женщинам в этот день лучше не заниматься тяжелым трудом. Ссоры и обиды также под строгим запретом.

    День памяти Ксении Блаженной празднуется дважды в год: 24 января (6 февраля) (день ангела) и 24 мая (6 июня) (прославление).

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    28089653006 Июн 2024 в 15:13
    Из чего угодно сделают праздник. Лишь бы не работать.
    +1−0
    24746351106 Июн 2024 в 14:32
    Прям таки текли слезы? Зачем этот репортаж о душевнобольных бездельниках?)
    +4−0
    Ганс-Дитрих Геншер06 Июн 2024 в 14:07
    тёмные века....
    +9−0
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