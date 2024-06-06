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    Приставы изъяли часть отеля Four Seasons в Москве по делу Хотина

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    Часть отеля Four Seasons и торговую галерею «Модный сезон» в Москве передают в государственную собственность. Приставы начали исполнять решение суда по делу экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

    Как сообщает РБК 6 июня, сотрудники Федеральной службы судебных приставов обошли и осмотрели пятизвездочный отель и галерею, которые располагаются в нескольких шагах от Кремля и Красной площади. Площадь изъятого имущества составляет 34,7 тысячи «квадратов». По документам недвижимостью владеет ООО «Форси».

    Активы зданий в центре столицы принадлежали экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. В марте 2024 года его признали виновным в хищении 23,6 миллиардов рублей. Еще 17,3 миллиардов рублей он должен пострадавшим вкладчикам. За это преступление Хотина приговорили к 9 годам колонии.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что с 2014 по 2017 год Хотину вместе с сообщником удалось оформить на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести денежные средства из банка.

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