Приставы изъяли часть отеля Four Seasons в Москве по делу Хотина

Часть отеля Four Seasons и торговую галерею «Модный сезон» в Москве передают в государственную собственность. Приставы начали исполнять решение суда по делу экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

Как сообщает РБК 6 июня, сотрудники Федеральной службы судебных приставов обошли и осмотрели пятизвездочный отель и галерею, которые располагаются в нескольких шагах от Кремля и Красной площади. Площадь изъятого имущества составляет 34,7 тысячи «квадратов». По документам недвижимостью владеет ООО «Форси».

Активы зданий в центре столицы принадлежали экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. В марте 2024 года его признали виновным в хищении 23,6 миллиардов рублей. Еще 17,3 миллиардов рублей он должен пострадавшим вкладчикам. За это преступление Хотина приговорили к 9 годам колонии.