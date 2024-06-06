«Входят в другую часть суперцикла». Решетников не исключил обнуление НДПИ для некоторых отраслей

Изменение параметров по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) позволят правительству более гибко изымать сверхдоходы добывающих отраслей. Такую оценку высказал в ходе ПМЭФ 6 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Важный момент, который внесен в этот законопроект (о налоговой реформе. — Прим. ред.), — изменения по НДПИ, когда мы размер ставки по НДПИ начинаем варьировать в зависимости от неких бенчмарков, от объективной ситуации на рынках», — сказал министра. По его словам, тем самым правительство формирует «предсказуемую для бизнеса систему налогообложения». «Не только налог на прибыль изымает сверхдоходы, а есть понятный прозрачный гибкий НДПИ», — пояснил он.
Однако для ряда добывающих отраслей НДПИ, вероятно, придется обнулять, считает Решетников. «Важно, чтобы все эти параметры оставляли возможность для расширенного инвестирования в эти отрасли, <...> относительно которых мы в последние годы привыкли рассуждать как о сверхприбыльных, а они входят в другую часть суперцикла, в период снижения цен. Не все там будет просто, и мы в какой-то момент должны быть готовы обнулить НДПИ, чтобы не сократить объем производства», — заключил он.
Напомним, предложенная правительством налоговая реформа предлагает пополнять бюджет за счет отраслей, где уровень рентабельности значительно превышает средний по экономике. НДПИ при добыче железа он вырастет на 15%, а, например, для производителей калийных удобрений — в 2,3 раза.