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    ПМЭФ 2024

    «Входят в другую часть суперцикла». Решетников не исключил обнуление НДПИ для некоторых отраслей

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    Изменение параметров по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) позволят правительству более гибко изымать сверхдоходы добывающих отраслей. Такую оценку высказал в ходе ПМЭФ 6 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    «Важный момент, который внесен в этот законопроект (о налоговой реформе. — Прим. ред.), — изменения по НДПИ, когда мы размер ставки по НДПИ начинаем варьировать в зависимости от неких бенчмарков, от объективной ситуации на рынках», — сказал министра. По его словам, тем самым правительство формирует «предсказуемую для бизнеса систему налогообложения». «Не только налог на прибыль изымает сверхдоходы, а есть понятный прозрачный гибкий НДПИ», — пояснил он.

    Однако для ряда добывающих отраслей НДПИ, вероятно, придется обнулять, считает Решетников. «Важно, чтобы все эти параметры оставляли возможность для расширенного инвестирования в эти отрасли, <...> относительно которых мы в последние годы привыкли рассуждать как о сверхприбыльных, а они входят в другую часть суперцикла, в период снижения цен. Не все там будет просто, и мы в какой-то момент должны быть готовы обнулить НДПИ, чтобы не сократить объем производства», — заключил он.

    Напомним, предложенная правительством налоговая реформа предлагает пополнять бюджет за счет отраслей, где уровень рентабельности значительно превышает средний по экономике. НДПИ при добыче железа он вырастет на 15%, а, например, для производителей калийных удобрений — в 2,3 раза.

    Петербургский международный экономический форум продлится четыре дня, с 5 по 8 июня. Он проходит в 27-й раз, его проводят в КВЦ «Экспофорум». Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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