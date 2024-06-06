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    ПМЭФ 2024

    На ПМЭФ анонсировали создание нового федерального округа России

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    26 комментариев

    В России создадут новый федеральный округ, в состав которого войдут Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Об этом 6 июня на полях ПЭМФ рассказал запорожский губернатор Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

    «Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время», — заявил Евгений Балицкий. По его словам, новый федеральный округ может получить название Новороссия, сейчас вопрос прорабатывается на федеральном уровне.

    Оптимальной столицей будущего округа может стать Симферополь, уточняет ТАСС.

    В настоящее время в России закреплены 8 федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Северо-Кавказский.

    В 2024 году изменения произошли и в устройстве военных округов. Так, по указу президента РФ Минобороны переформировало Западный военный округ в Московский и Ленинградский военные округа — не в последнюю очередь из-за вступления Финляндии и Швеции в военно-политический блок НАТО. Как и предполагала «Фонтанка», командующим войсками ЛенВО стал генерал Александр Лапин.

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    Комментарии 26

    25346053106 Июн 2024 в 17:27
    Интересно: кто станет гауляйтером?
    +0−0
    Kostiks06 Июн 2024 в 17:24
    Осталось узнать мнение жителей Херсона про все это) Там еще Турчак вещал про "Россия здесь навсегда" (с), но "статус региона определят его жители" (с) в позапрошлом году. Не забывайте
    +4−0
    28030691906 Июн 2024 в 17:06
    Правильно не округ, а УКРуг.
    +2−1
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