На ПМЭФ анонсировали создание нового федерального округа России

В России создадут новый федеральный округ, в состав которого войдут Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Об этом 6 июня на полях ПЭМФ рассказал запорожский губернатор Евгений Балицкий, передает
«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время», — заявил Евгений Балицкий. По его словам, новый федеральный округ может получить название Новороссия, сейчас вопрос прорабатывается на федеральном уровне.
Оптимальной столицей будущего округа может стать Симферополь, уточняет ТАСС.
В настоящее время в России закреплены 8 федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Северо-Кавказский.
В 2024 году изменения произошли и в устройстве военных округов. Так, по указу президента РФ Минобороны переформировало Западный военный округ в Московский и Ленинградский военные округа — не в последнюю очередь из-за вступления Финляндии и Швеции в военно-политический блок НАТО. Как и предполагала «Фонтанка», командующим войсками ЛенВО стал генерал Александр Лапин.