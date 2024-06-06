На ПМЭФ анонсировали создание нового федерального округа России

В России создадут новый федеральный округ, в состав которого войдут Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Об этом 6 июня на полях ПЭМФ рассказал запорожский губернатор Евгений Балицкий, передает РИА Новости .

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время», — заявил Евгений Балицкий. По его словам, новый федеральный округ может получить название Новороссия, сейчас вопрос прорабатывается на федеральном уровне.

Оптимальной столицей будущего округа может стать Симферополь, уточняет ТАСС.

В настоящее время в России закреплены 8 федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Северо-Кавказский.