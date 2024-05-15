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    Владимир Путин встретился с командующими войсками военных округов. Среди участников камеры запечатлели генерала Лапина

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    В Кремле 15 мая состоялась встреча президента России Владимира Путина с командующими войсками военных округов: среди прочих на ней присутствовал и командующий войсками Ленинградского военного округа генерал Александр Лапин.

    Камеры запечатлели генерала — командующего ЛенВО рядом с новым министром обороны Андреем Белоусовым. Встреча, по словам Владимира Путина, была организована «таким образом, чтобы мы могли поговорить и о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения».

    Фото: кадр из трансляции kremlin.ru
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    «Мы с вами не так часто, но в целом регулярно встречаемся, и, мне кажется, настало время поговорить об этом подробнее по каждому направлению боевой работы», — сказал президент собравшимся.

    Несмотря на то, что на сайте Кремля генерал-полковник Александр Лапин указан в качестве командующего войсками новосозданного Ленинградского военного округа, приказа о назначении пока опубликовано не было. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов в феврале 2024 года.

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о генерале Лапине перед его назначением на должность командующего ЛенВО.

    «Правая рука» Лапина — Рустам Миннекаев принимал парад Победы в Петербурге 9 мая 2024 года.

    Фото: кадр из трансляции kremlin.ru

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