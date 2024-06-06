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    Курентзис и 2,5 тысячи мест. «Фонтанка» узнала, что за концертный зал построят на Ново-Адмиралтейском острове

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    1 комментарий

    Концертный зал на Ново-Адмиралтейском острове, который ВТБ собирается построить в Петербурге, предназначен для оркестра Теодора Курентзиса. Об этом рассказали осведомленные собеседники «Фонтанки» 6 июня.

    По их словам, соглашение о намерениях, которое Смольный и ВТБ должны подписать на ПМЭФ-2024, предусматривает развитие Ново-Адмиралтейского острова, в рамках которого построят концертный комплекс Теодора Курентзиса. Общая вместимость залов в нем составит порядка 2,5 тысяч человек. Подписать документ предполагается 7 июня.

    О том, что в Петербурге планируют построить концертный зал, сравнимый с «Зарядьем», «Фонтанке» 27 мая рассказал глава ВТБ Андрей Костин. Конкретное место он не называл, но, по данным редакции, речь о Ново-Адмиралтейском острове, где располагаются площади Адмиралтейских верфей. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 80 млрд рублей.

    В том же интервью Андрей Костин говорил: «С 2019 года ВТБ — генеральный партнер оркестра и хора musicAeterna: когда Теодор Курентзис перебрался из Перми в Петербург, нам удалось приобрести под оркестр здание Дома радио. Сейчас мы начинаем реставрацию Дома радио».

    Подробнее о том, какие еще соглашения Петербург намерен подписать на ПМЭФ-2024, читайте в материале «Фонтанки».

    6 июня — первый день основной программы форума. «Фонтанка» следит за всеми событиями на нем в режиме онлайн-трансляции.

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    Комментарии 1

    Zet06 Июн 2024 в 14:51
    оставьте верфи в покое!
    под концертный зал театр песни пугачихи сгодится...
    +1−0
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