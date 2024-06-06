Курентзис и 2,5 тысячи мест. «Фонтанка» узнала, что за концертный зал построят на Ново-Адмиралтейском острове

Концертный зал на Ново-Адмиралтейском острове, который ВТБ собирается построить в Петербурге, предназначен для оркестра Теодора Курентзиса. Об этом рассказали осведомленные собеседники «Фонтанки» 6 июня.



По их словам, соглашение о намерениях, которое Смольный и ВТБ должны подписать на ПМЭФ-2024, предусматривает развитие Ново-Адмиралтейского острова, в рамках которого построят концертный комплекс Теодора Курентзиса. Общая вместимость залов в нем составит порядка 2,5 тысяч человек. Подписать документ предполагается 7 июня.



О том, что в Петербурге планируют построить концертный зал, сравнимый с «Зарядьем», «Фонтанке» 27 мая рассказал глава ВТБ Андрей Костин. Конкретное место он не называл, но, по данным редакции, речь о Ново-Адмиралтейском острове, где располагаются площади Адмиралтейских верфей. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 80 млрд рублей.



В том же интервью Андрей Костин говорил: «С 2019 года ВТБ — генеральный партнер оркестра и хора musicAeterna: когда Теодор Курентзис перебрался из Перми в Петербург, нам удалось приобрести под оркестр здание Дома радио. Сейчас мы начинаем реставрацию Дома радио».



Подробнее о том, какие еще соглашения Петербург намерен подписать на ПМЭФ-2024, читайте в материале «Фонтанки».

