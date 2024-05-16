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    Генпрокуратура признала деятельность организации SOTA media* в России нежелательной

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    Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации SOTA media, зарегистрированной в 2022 году в Вильнюсе. Об этом 16 мая сообщается на сайте ведомства.

    По заявлению Генпрокуратуры, материалы организации «представляют собой откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны», а руководство организации «действует по заданию иностранных неправительственных организаций».

    Деятельность SOTA media «поощряется западными вдохновителями», «подрывает духовно-нравственные основы российского общества» и «дискредитирует действия органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации».

    В апреле депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил о подготовке поправок, ужесточающих наказание за участие в деятельности нежелательных организаций.

    * Признана в России нежелательной организацией.

    * Интернет-издание SOTA признано в России иностранным агентом.

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    СотаНежелательная организацияГенпрокуратура
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