Генпрокуратура признала деятельность организации SOTA media* в России нежелательной

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации SOTA media, зарегистрированной в 2022 году в Вильнюсе. Об этом 16 мая сообщается на сайте ведомства.



По заявлению Генпрокуратуры, материалы организации «представляют собой откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны», а руководство организации «действует по заданию иностранных неправительственных организаций».