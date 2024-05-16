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    Бедность не порок. В ООН отключили кондиционеры, чтобы экономить бюджет

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    В ООН серьезно занялись экономией своего бюджета. Деньги стараются не тратить даже на самые, казалось бы, повседневные вещи. О том, что в штабе организации действует режим экономии, 16 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на её представителей.

    Официальные лица ООН ввели меры «жесткой экономии» — переводчикам и операторам запрещено работать сверхурочно. Въездные ворота в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке теперь закрываются раньше, чем было до этого. Главное, что в здании отключены кондиционеры. По всей видимости, даже жара на улице не заставит вернуть систему кондиционирования воздуха в рабочий режим.

    Такое положение дел получилось из-за того, что некоторые члены ООН, включая США, задерживают оплату взносов. Во время коронавируса финансовая ситуация усугубилась, и администрация бывшего президента США Дональда Трампа приняла решение сократить финансирование.

    «В настоящее время задолженность ООН составляет более 1,7 миллиарда долларов, поскольку более трети государств не завершили выплату своих взносов за этот год, а другие даже не отправили свои взносы за 2023 год», — уточняет Bloomberg.

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