Бедность не порок. В ООН отключили кондиционеры, чтобы экономить бюджет

В ООН серьезно занялись экономией своего бюджета. Деньги стараются не тратить даже на самые, казалось бы, повседневные вещи. О том, что в штабе организации действует режим экономии, 16 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на её представителей.



Официальные лица ООН ввели меры «жесткой экономии» — переводчикам и операторам запрещено работать сверхурочно. Въездные ворота в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке теперь закрываются раньше, чем было до этого. Главное, что в здании отключены кондиционеры. По всей видимости, даже жара на улице не заставит вернуть систему кондиционирования воздуха в рабочий режим.