30 мая — круглый стол «Тимбилдинг: как создать дружный и крепкий коллектив»

25 мая в фестивале «ЗСД Фонтанка Фест» принимает участие несколько десятков корпоративных команд. Такие мероприятия могут стать одним из важных элементов тимбилдинга — построения команды, которая будет более продуктивна и эффективна, чем просто коллектив из случайно собранных вместе людей. Тимбилдинг нужен для того, чтобы люди, с которыми мы проводим значительную часть своей жизни, стали действительно коллегами. Отдельный вопрос — вовлечение новых сотрудников в жизнь коллектив, а также тимбилдинг при удаленной работе. Все аспекты тимбилдинга обсудим на круглом столе «Фонтанки».
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Для чего нужен тимбилдинг? Почему нельзя просто выполнять свои рабочие функции?
- Кто в компании занимается вопросами тимбилдинга? Выделены для этого специальные люди, это задача HR или «дополнительная нагрузка» для других сотрудников? Можно ли отдать тимбилдинг на аутсорсинг?
- Какие направления тимбилдинга сегодня вы считаете наиболее популярными и эффективными?
- Тимбилдинг для большой корпорации и для маленького коллектива, в чем разница и сходство?
- Не только «корпоратив» — что кроме традиционных праздников может собрать вместе людей? Самые оригинальные.
- Вовлечение новичков в коллектив: институт наставничества внутри компании.
- Тимбилдинг при удаленной работе: сложности и особенности.
- Если в коллективе возникли споры, то кто их решает? Медиация внутри коллектива и с привлечением профессионалов.
К участию в круглом столе приглашаются: HR-специалисты компаний всех отраслей, компании-организаторы корпоративных мероприятий, психологи и медиаторы.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 30 мая 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Екатерина Демахина, +7–911–912–44–48, ed@fontanka.ru