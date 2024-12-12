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Общество Эстония объявила в международный розыск гражданина РФ

Эстония объявила в международный розыск гражданина РФ

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3 комментария

Эстонские правоохранительные органы подозревают гражданина России Владислава Рыбакова во взломе базы данных компании Asper Biogene, занимающейся генетическими тестами, и краже информации о здоровье 10 тысяч человек. Россиянин был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает издание ERR.

В середине ноября 2023 года компания Asper Biogene сообщила о взломе своей базы данных, в результате которого злоумышленники украли информацию о здоровье около 10 тысяч человек. В связи с этим полиция возбудила уголовное дело.

Спустя год, на протяжении которого шло расследование, глава бюро по борьбе с киберпреступлениями ЦеКриПо Аго Амбур заявил, что собранные за это время доказательства указывают на то, что группа из четырех человек, возглавляемая Владиславом Рыбаковым, украла данные Asper Biogene, до этого готовясь к преступлению в течение двух месяцев.

Отмечается, что каждый участник группы выполнял свою задачу во время похищения — от поиска лазеек в системе безопасности до требований выкупа за украденную информацию. Владислав Рыбаков, в свою очередь, подозревается в незаконном доступе к компьютерной системе Asper Biogene. Кроме того, после утечки данных злоумышленники также потребовали выкуп, поэтому Рыбакова обвиняют в том числе в вымогательстве денег.

Прокуратура Эстонии обратилась в Харьюский уездный суд с просьбой арестовать Рыбакова. Суд удовлетворил эту просьбу и выдал заочный ордер на арест мужчины, а также объявил его в международный розыск. Как передает ERR, если россиянина признают виновным, он может получить до 12 лет тюремного заключения.

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Комментарии
4
Гость
17 минут
Шерсть занимается экстремизмом и шантажом? 🥱
Гость
16 минут
А Василича не объявили?
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