В Ленобласти нельзя будет строить студии меньше 28 «квадратов»

Вслед за Москвой власти Ленобласти объявили, что вскоре в регионе нельзя будет строить студии площадью меньше 28 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в четверг, 16 мая.



По словам Дрозденко, сейчас площадь студий в новостройках Ленобласти не может быть ниже 24 квадратных метров, однако уже с 1 июня для новых проектов минимальный метраж составит 28 «квадратов». Губернатор добавил, что уже дал соответствующее поручение строительному блоку.



Ранее о таком же решении объявили власти Москвы. В дальнейшем при нарушении требований Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты.

