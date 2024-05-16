В Ленобласти нельзя будет строить студии меньше 28 «квадратов»

Вслед за Москвой власти Ленобласти объявили, что вскоре в регионе нельзя будет строить студии площадью меньше 28 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в четверг, 16 мая.
По словам Дрозденко, сейчас площадь студий в новостройках Ленобласти не может быть ниже 24 квадратных метров, однако уже с 1 июня для новых проектов минимальный метраж составит 28 «квадратов». Губернатор добавил, что уже дал соответствующее поручение строительному блоку.
Ранее о таком же решении объявили власти Москвы. В дальнейшем при нарушении требований Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты.
В Петербурге тоже есть проблема со строительством студий в коммунальных квартирах. В феврале Заксобрание Петербурга разработало проект федеральной инициативы, которая ужесточает борьбу с незаконными перепланировками квартир, в результате которых жилая площадь дробится на мелкие студии.