Власти Москвы отказываются от строительства студий и квартир меньше 28 «квадратов»

Власти Москвы решили прекратить строительство студий и однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров, пишет 16 мая РИА Недвижимость со ссылкой на информационное письмо Москомэкспертизы.
В документе сказано, что Жилищный кодекс РФ не относит «студию» к категории жилого помещения, а минимальное значение площади для однокомнатных квартир составляет 28 квадратных метров, для двухкомнатных — 44 квадратных метра, следует из свода правил о многоквартирных жилых зданиях.
«При проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», — следует из письма Москомэкспертизы, в котором также уточняется, что решение принято на основе достигнутых в Москве показателей в сфере жилищного строительства, а также целевых показателей, предусмотренных указом президента РФ.
Новые требования не будут распространяться на объекты строительства, в отношении которых по состоянию на 7 мая имеется положительное заключение по проектной документации или выдано разрешение на строительство. В дальнейшем при нарушении перечисленных требований Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты, а Мосгосстройнадзор проследит, как соблюдаются нормы по минимальным площадям жилых помещений на всех стадиях — от выдачи разрешения на строительство до ввода объектов.
В Петербурге также стоит проблема со строительством студий в коммунальных квартирах. В феврале Заксобрание Петербурга разработало проект федеральной инициативы, которая ужесточает борьбу с незаконными перепланировками квартир, в результате которых жилая площадь дробится на мелкие студии.