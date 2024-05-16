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    Власти Москвы отказываются от строительства студий и квартир меньше 28 «квадратов»

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    Власти Москвы решили прекратить строительство студий и однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров, пишет 16 мая РИА Недвижимость со ссылкой на информационное письмо Москомэкспертизы.

    В документе сказано, что Жилищный кодекс РФ не относит «студию» к категории жилого помещения, а минимальное значение площади для однокомнатных квартир составляет 28 квадратных метров, для двухкомнатных — 44 квадратных метра, следует из свода правил о многоквартирных жилых зданиях.

    «При проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», — следует из письма Москомэкспертизы, в котором также уточняется, что решение принято на основе достигнутых в Москве показателей в сфере жилищного строительства, а также целевых показателей, предусмотренных указом президента РФ.

    Новые требования не будут распространяться на объекты строительства, в отношении которых по состоянию на 7 мая имеется положительное заключение по проектной документации или выдано разрешение на строительство. В дальнейшем при нарушении перечисленных требований Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты, а Мосгосстройнадзор проследит, как соблюдаются нормы по минимальным площадям жилых помещений на всех стадиях — от выдачи разрешения на строительство до ввода объектов.

    В Петербурге также стоит проблема со строительством студий в коммунальных квартирах. В феврале Заксобрание Петербурга разработало проект федеральной инициативы, которая ужесточает борьбу с незаконными перепланировками квартир, в результате которых жилая площадь дробится на мелкие студии.

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