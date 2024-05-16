Власти Москвы отказываются от строительства студий и квартир меньше 28 «квадратов»

Власти Москвы решили прекратить строительство студий и однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров, пишет 16 мая РИА Недвижимость со ссылкой на информационное письмо Москомэкспертизы.

В документе сказано, что Жилищный кодекс РФ не относит «студию» к категории жилого помещения, а минимальное значение площади для однокомнатных квартир составляет 28 квадратных метров, для двухкомнатных — 44 квадратных метра, следует из свода правил о многоквартирных жилых зданиях.

«При проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», — следует из письма Москомэкспертизы, в котором также уточняется, что решение принято на основе достигнутых в Москве показателей в сфере жилищного строительства, а также целевых показателей, предусмотренных указом президента РФ.