Реклама

    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    766мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама

    В Петербурге бывшая фотомодель, воткнувшая мужу нож в грудь, получила условный срок

    769
    3 комментария

    Дзержинский районный суд приговорил к четырем годам условно бывшую фотомодель Лилию Судакову за убийство своего мужа. Судья, изучив материалы дела, переквалифицировал действия Судаковой с убийства (ст. 105 УК РФ) на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает 16 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Инцидент произошел 28 ноября 2020 года. По версии следствия, ночью пара рассорилась из-за неприкрытого флирта супруга с другой женщиной, результатом стал смертельный удар ножом в грудь. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В ходе судебных заседаний Судакова не признала вину, а настаивала, что удар ножом был ответом на агрессию мужа, который неоднократно поднимал на неё руку.

    Подсудимая отказалась от суда присяжных, так что дело рассматривалось судьей единолично.

    В итоге Лилия Судакова была приговорена к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Также суд постановил взыскать с осужденной расходы на погребение в размере 63,4 тыс. рублей и миллион рублей за моральный вред.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close