В Петербурге бывшая фотомодель, воткнувшая мужу нож в грудь, получила условный срок

Дзержинский районный суд приговорил к четырем годам условно бывшую фотомодель Лилию Судакову за убийство своего мужа. Судья, изучив материалы дела, переквалифицировал действия Судаковой с убийства (ст. 105 УК РФ) на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает 16 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 28 ноября 2020 года. По версии следствия, ночью пара рассорилась из-за неприкрытого флирта супруга с другой женщиной, результатом стал смертельный удар ножом в грудь. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В ходе судебных заседаний Судакова не признала вину, а настаивала, что удар ножом был ответом на агрессию мужа, который неоднократно поднимал на неё руку.