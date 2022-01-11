За убийство мужа будут судить модель Лилию Судакову. Она просит петербуржцев решить, кто из них жертва

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело модели Лилии Судаковой, обвиняемой в убийстве. Она не отрицает удар ножом во время семейной ссоры, но настаивает, что тогда больше боялась за свою жизнь.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 января, Судакова заявила ходатайство о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных. По версии следствия, в конце ноября прошлого года женщина решилась убить супруга.
Согласно материалам, ночная ссора в квартире на Гагаринской уже сходила на нет, когда мужчина подошёл к Судаковой со спины и положил ей руку на плечо «с целью успокоить и урегулировать конфликт», она же развернулась, толкнула, а потом ударила. Пострадавший умер в больнице.
Изначально случившееся квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего по неосторожности. Во время ареста модель признала вину. Позднее статью утяжелили.
Судакова провела под стражей порядка десяти месяцев. Следствие рассчитывало задержать её в СИЗО на более длительный срок, но суд в этом отказал.
Свою версию случившегося Лилия Судакова рассказала в фильме «Редакции» «Почему женщины убивают». По её словам, муж назвался алкоголиком ещё на первом свидании, но она не придала этому значения. Через три месяца произошёл первый приступ агрессии. В ночь своей гибели он вернулся из клуба пьяным и с новой подругой — так, со слов Судаковой, он будто бы мстил ей за отказ в сексе.
Несколько иначе в её изложении выглядит и сцена на кухне. Муж подошёл со спины, когда она резала помидор; судя по крикам, мириться он был не настроен, развернул за плечо. Судакова говорит, что испугалась и толкнула, забыв про нож, а осознав случившееся, вызвала скорую и пыталась привести мужа в чувство.