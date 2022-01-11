За убийство мужа будут судить модель Лилию Судакову. Она просит петербуржцев решить, кто из них жертва

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело модели Лилии Судаковой, обвиняемой в убийстве. Она не отрицает удар ножом во время семейной ссоры, но настаивает, что тогда больше боялась за свою жизнь.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 января, Судакова заявила ходатайство о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных. По версии следствия, в конце ноября прошлого года женщина решилась убить супруга.



Согласно материалам, ночная ссора в квартире на Гагаринской уже сходила на нет, когда мужчина подошёл к Судаковой со спины и положил ей руку на плечо «с целью успокоить и урегулировать конфликт», она же развернулась, толкнула, а потом ударила. Пострадавший умер в больнице.

