В Петербурге выпустили из СИЗО модель Лилию Судакову, обвиняемую в убийстве мужа

«Следователь указал, что Судакова может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, официально не трудоустроена, предприняла активные действия, направленные на сокрытие следов преступления, может оказать воздействие на свидетелей», — отметили в пресс-службе.

Дзержинский районный суд Петербурга избрал модели Лилии Судаковой меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 ноября. Женщину обвиняют в убийстве мужа, произошедшем в ноябре прошлого года.

По версии адвоката, женщина оказывала мужу первую помощь, ждала скорую и полицию. Ее мать арендовала квартиру, а одна из фирм готова предоставить Судаковой удаленную работу. В итоге суд отказал следствию.



«Фонтанка» писала, что в ночь на 29 ноября в квартире на Гагаринской улице в Петербурге между супругами произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемая, по версии следствия, один раз ударила мужа в область сердца. 28-летнего Сергея Попова увезли в больницу, где он скончался. Сама Судакова настаивала на том, что удар ножом был ответом на агрессию супруга, который неоднократно ее бил.

