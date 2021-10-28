FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
70.52р81.84р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

В Петербурге выпустили из СИЗО модель Лилию Судакову, обвиняемую в убийстве мужа

8
Печать

Дзержинский районный суд Петербурга избрал модели Лилии Судаковой меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 ноября. Женщину обвиняют в убийстве мужа, произошедшем в ноябре прошлого года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 28 октября, следствие просило оставить ее под стражей.

«Следователь указал, что Судакова может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, официально не трудоустроена, предприняла активные действия, направленные на сокрытие следов преступления, может оказать воздействие на свидетелей», — отметили в пресс-службе.

По версии адвоката, женщина оказывала мужу первую помощь, ждала скорую и полицию. Ее мать арендовала квартиру, а одна из фирм готова предоставить Судаковой удаленную работу. В итоге суд отказал следствию.

«Фонтанка» писала, что в ночь на 29 ноября в квартире на Гагаринской улице в Петербурге между супругами произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемая, по версии следствия, один раз ударила мужа в область сердца. 28-летнего Сергея Попова увезли в больницу, где он скончался. Сама Судакова настаивала на том, что удар ножом был ответом на агрессию супруга, который неоднократно ее бил.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

260559331
Чёт перед праздниками решили этих женщин двух обвиняемых в убийствах -выпустить. Держитесь мужики.
daisychain
Ну надо же, она помощь оказывала и скорую вызвала! И фирма "рога и копыта" выдала бумажку, что трудоустроит - и правда, зачем ее в сизо держать.
Только давайте тогда и всех мужчин из сизо выпустим. Им там тоже плохо. Равенство должно быть равным.
Oleg_I
Целый год держали, не созналась. Странно, раньше и по 3 года в СИЗО сидели.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний