Задержание 25-летней модели Лилии Судаковой, которая смертельно ранила своего мужа в Петербурге, попало на видео.
На кадрах видно, как девушку спокойно усаживают в полицейскую машину, также камеры запечатлели госпитализацию раненого мужчины и погрузку его в машину скорой помощи. События происходили в первом часу ночи 29 ноября у дома 16 по Гагаринской улице.
Фонтанка.ру
Трагедия произошла в ночь на 29 ноября в квартире на Гагаринской улице, которую пара в Петербурге снимала. Ссора из-за ревности после неприкрытого флирта мужчины с другой переросла в конфликт, в ходе которого женщина, по версии следствия, один раз ударила его в область сердца. 28-летнего Сергея Попова увезли в больницу, где он и скончался.
В отношении Судаковой было возбуждено дело об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Вину она признаёт, однако настаивает на том, что удар ножом был ответом на агрессию мужа, который неоднократно бил девушку. Суд арестовал модель на два месяца.