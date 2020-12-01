Фотомодель Лилия Судакова арестована в Петербурге. Она призналась в убийстве мужа

Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 25-летней жительницы Подмосковья Лилии Судаковой.



Как сообщает 1 декабря объединенная пресс-служба судов, девушка, которая раньше зарабатывала в качестве фотомодели, а сейчас позиционирует себя как художницу, признала вину в нанесении смертельного ранения своему гражданскому мужу.



Трагедия произошла в ночь с 28 на 29 ноября в квартире на Гагаринской улице, которую пара в Петербурге снимала. Ссора из-за ревности после неприкрытого флирта мужчины с другой переросла в конфликт, в ходе которого женщина, по версии следствия, один раз ударила его в область сердца. 28-летнего Сергея Попова увезли в больницу, где он и скончался.

