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Фотомодель Лилия Судакова арестована в Петербурге. Она призналась в убийстве мужа

Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 25-летней жительницы Подмосковья Лилии Судаковой.

Как сообщает 1 декабря объединенная пресс-служба судов, девушка, которая раньше зарабатывала в качестве фотомодели, а сейчас позиционирует себя как художницу, признала вину в нанесении смертельного ранения своему гражданскому мужу.

Трагедия произошла в ночь с 28 на 29 ноября в квартире на Гагаринской улице, которую пара в Петербурге снимала. Ссора из-за ревности после неприкрытого флирта мужчины с другой переросла в конфликт, в ходе которого женщина, по версии следствия, один раз ударила его в область сердца. 28-летнего Сергея Попова увезли в больницу, где он и скончался.

В отношении Судаковой было возбуждено дело об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сама девушка просила у суда домашний арест.

По предварительной информации, она настаивает, что удар ножом был её реакцией на агрессию мужа, который неоднократной её бил до этого.

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Комментарии (1)

sektor7
Серега Попов, как же ты так подставился
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