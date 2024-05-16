Российской делегации отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге

Российской делегации было отказано в аккредитации на открывшуюся 13 мая в Гааге Международную конференцию ЮНЕСКО, а эксперту от РФ не была выдана виза. Об этом 16 мая заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мероприятие было приурочено к 70-летию принятия Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Захарова напомнила, что «Россия является ответственной стороной конвенции и одной из первых ее подписантов».

«С начала СВО МИД России оперативно передал в Минобороны данные с координатами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и иных памятников культуры и природы, находившихся на Украине и подлежащих первоочередной защите. ВС РФ строго придерживаются соответствующих международных обязательств, в том числе по Конвенции 1954 года», сообщила глава пресс-службы министерства иностранных дел.