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    Российской делегации отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в Гааге

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    Российской делегации было отказано в аккредитации на открывшуюся 13 мая в Гааге Международную конференцию ЮНЕСКО, а эксперту от РФ не была выдана виза. Об этом 16 мая заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Мероприятие было приурочено к 70-летию принятия Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Захарова напомнила, что «Россия является ответственной стороной конвенции и одной из первых ее подписантов».

    «С начала СВО МИД России оперативно передал в Минобороны данные с координатами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и иных памятников культуры и природы, находившихся на Украине и подлежащих первоочередной защите. ВС РФ строго придерживаются соответствующих международных обязательств, в том числе по Конвенции 1954 года», сообщила глава пресс-службы министерства иностранных дел.

    Отказ в аккредитации российской делегации Захарова назвала «чистой дискриминацией по национальному признаку» и призвала мировое сообщество «непредвзято относиться к защите наследия, пострадавшего от ЧС и конфликтов, вне зависимости от региона, где оно расположено».

    В июне в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине, на которую Россия также не была приглашена.

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    Мария ЗахароваКонференцияГаагаЮНЕСКО
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