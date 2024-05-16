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    «Мы только познаем все особенности природы нашего любимого Херси»: в Петербурге не показали обещанного енота из Херсона

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    На книжном салоне в Петербурге не показали обещанного енота по кличке Херсон. Планировалось, что животное будет присутствовать на презентации комикса «Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов». Об этом в четверг, 16 мая, сообщает корреспондент «Фонтанки», пришедший лично взглянуть на известного зверя.

    Отсутствие Херсона объяснили тем, что у него сейчас брачный период. Присутствие енота в такой момент могло бы негативно сказаться на его здоровье, а, возможно, и окружающих.

    «Мы не могли это предвидеть, так как только познаем все особенности природы нашего любимого Херси. Он жив, здоров, бодр и, наоборот, очень активен в этот период времени, поэтому это было бы небезопасно для всех. Наш маленький волосатый брат Херси передает вам огромный привет», — рассказал Роман, ухаживающий за знаменитым енотом.

    Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

    Комикс о путешествии енота презентует журналист, член общественной палаты РФ Александр Малькевич.

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    «В день открытия Салон на Дворцовой площади посетит необычный гость — енот Херсон, спасенный российскими десантниками в новых регионах. Он уже стал героем комиксов», — говорилось в анонсе мероприятия.

    На мероприятии присутствует заместитель губернатора Херсонской области Владимир Боделан.

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    Енота взяли из Херсонского зоопарка российские военные при выходе из Херсона. Поэтесса Анна Долгарева в ноябре 2022 года писала в своем телеграм-канале, что «мой товарищ успел покрасть енота из Херсонского зоопарка». Вскоре зверю дали кличку Херсон — он стал героем соцсетей.

    Фото: Книжный Салон на Дворцовой

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    ХерсонЕнотКнижный салон
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    СМЕХ6
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