«Мы только познаем все особенности природы нашего любимого Херси»: в Петербурге не показали обещанного енота из Херсона

На книжном салоне в Петербурге не показали обещанного енота по кличке Херсон. Планировалось, что животное будет присутствовать на презентации комикса «Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов». Об этом в четверг, 16 мая, сообщает корреспондент «Фонтанки», пришедший лично взглянуть на известного зверя.



Отсутствие Херсона объяснили тем, что у него сейчас брачный период. Присутствие енота в такой момент могло бы негативно сказаться на его здоровье, а, возможно, и окружающих.