«Мы только познаем все особенности природы нашего любимого Херси»: в Петербурге не показали обещанного енота из Херсона

На книжном салоне в Петербурге не показали обещанного енота по кличке Херсон. Планировалось, что животное будет присутствовать на презентации комикса «Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов». Об этом в четверг, 16 мая, сообщает корреспондент «Фонтанки», пришедший лично взглянуть на известного зверя.
Отсутствие Херсона объяснили тем, что у него сейчас брачный период. Присутствие енота в такой момент могло бы негативно сказаться на его здоровье, а, возможно, и окружающих.
«Мы не могли это предвидеть, так как только познаем все особенности природы нашего любимого Херси. Он жив, здоров, бодр и, наоборот, очень активен в этот период времени, поэтому это было бы небезопасно для всех. Наш маленький волосатый брат Херси передает вам огромный привет», — рассказал Роман, ухаживающий за знаменитым енотом.
Федор Данилов / «Фонтанка.ру»
Комикс о путешествии енота презентует журналист, член общественной палаты РФ Александр Малькевич.
«В день открытия Салон на Дворцовой площади посетит необычный гость — енот Херсон, спасенный российскими десантниками в новых регионах. Он уже стал героем комиксов», — говорилось в анонсе мероприятия.
На мероприятии присутствует заместитель губернатора Херсонской области Владимир Боделан.
Енота взяли из Херсонского зоопарка российские военные при выходе из Херсона. Поэтесса Анна Долгарева в ноябре 2022 года писала в своем телеграм-канале, что «мой товарищ успел покрасть енота из Херсонского зоопарка». Вскоре зверю дали кличку Херсон — он стал героем соцсетей.