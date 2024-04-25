И снова липовый сад. У Мариинского дворца появятся деревья в кадках за сотню миллионов

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге в этом году вновь собираются устроить липовый сад на Синем мосту у Законодательного собрания. Год назад дорогой цветник вызвал вопросы у контролирующих органов, но, как утверждают чиновники, в итоге ответы нашлись на все.



Комитет по государственному заказу объявил аукцион на художественно-ландшафтное оформление Исаакиевской площади. Конкретно речь идет о создании сада в кадках на Синем мосту — на парковке возле Мариинского дворца. Как говорится в техническом задании, фактически это даже 6 садов, там поместят 161 дерево (104 из которых липы), 545 кустарников (рододендрон, роза, самшит, вейгела), более четырех тысяч цветов, морскую гальку, керамзит, декоративную щепу. В одном из садов будет и сосна бонсай. Первый этап контракта рассчитан до 12 июня (сама организация сада), второй — до 15 октября (содержание и пересадка). Летом подрядчик должен будет поливать, пропалывать, убирать мусор. Осенью — демонтировать растения и увезти их в Пушкин.



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Стартовая стоимость — 101 млн рублей. Много, если не помнить, что год назад было на 60 млн больше. Тогда из-за срочности (идея была спонтанной, хотели успеть к Дню города) аукцион не проводили, а сам контракт на организацию сада за 160 млн центр комплексного благоустройства заключил с единственным поставщиком — СПП «Центральное». Непосредственно поставкой растений для него занималось ООО «П24», которое принадлежит бизнесмену Павла Герасимову; договорились на 75 млн, платить он должен был из своих, а деньги обещали возместить потом.

Деревья и цветы приехали из-за границы, их расставили на мосту, после чего начался долгий публичный и судебный спор: сначала компания Герасимова добивалась, чтобы СПП с ней хотя бы заключило договор, а затем — чтобы по нему заплатило. С той стороны ссылались на форс-мажор: общим контрактом заинтересовался СК и Контрольно-счетная палата, до их отмашки расчетов ждать не приходится. Выиграл суд Герасимов только через полгода.



Как говорят в комитете по благоустройству, благодаря проверкам все цены были четко выверены, а в сентябре подписали допсоглашение о снижении общей суммы со 162 до 143 млн рублей (за счет как раз части по поставкам деревьев и кашпо). В частности, речь шла о логистической ошибке, о которой говорил и сам Герасимов. Он изучил данные о поставках и обнаружил, что питомник формировал расчет на 14 фур, а прислал в итоге растения в девяти машинах.

Липовый сад простоял все лето у Мариинского дворца, потом деревья пересадили в землю и они прекрасно прижились, в том числе в Пушкине на липовой аллее, рассказывает председатель комблага Василий Пониделко. Использовать их снова, пересаживая обратно в кадки, неверно — это живые растения, которые имеют свою корневую систему и жизненный цикл. Сократить расходы на новый сад, добавил он, удалось благодаря тому, что подрядчику выдадут прошлогодние элементы благоустройства (502 кашпо, 20 скамеек и 24 урны), а также самшит.

Сад, добавил Пониделко, в этом году будут стараться открыть к 27 мая, однако гарантировать это сложно — например, если на закупку пожалуются в УФАС, то сроки придётся подвинуть. «Мы мониторили наши питомники, понимаем, что такие деревья сейчас в России достать сложно, — говорит председатель комитета. — Но мы будем заключать контракт с российской компанией, где будут они искать деревья, это уже их дело».

Кроме Синего моста, снова появится и сад-трансформер в Кронштадте, как в 2023 году. Третьим станет новичок — на Московской площади. Одновременно город продолжает уже привычную традицию по украшению Невского проспекта и окрестных улиц деревьями в вазонах — соответствующий контракт почти на 15 млн заключат и в этом году.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»