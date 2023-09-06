«Я эти деревья могу на дачу увезти». Почему сад перед Мариинским дворцом не принадлежит городу

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В редеющих кронах временного сада на Синем мосту прячется еще одна интрига, помимо высокой стоимости. На данный момент он весь оплачен частными деньгами, и пресловутые липы с туями, за которыми ухаживают городские садовники, к администрации никакого отношения не имеют. До тех пор, пока единственный заплативший не получит свои деньги.



По данным «Фонтанки», накануне в электронную приемную губернатора ушло письмо от создателя бренда Berkano Павла Герасимова. Это известный производитель уличной мебели и других предметов для зонирования общественных пространств. Несмотря на участие в нескольких знаковых проектах — вроде парка «Зарядье» в Москве, парка Галицкого в Краснодаре, «Севкабель порта» в Петербурге, — это направление деятельности не единственное для предпринимателя, да и в нем-то госзаказ составляет несущественную долю. Теперь, вероятно, сократится еще сильнее.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Речь в обращении идет об экзотической роли, которую бизнесу пришлось сыграть в проекте временного сада на Синем мосту перед Мариинским дворцом в Петербурге. Он и так не обделен вниманием прессы: открывали его аврально ко Дню города, а контракт на организацию сада появился уже после начала работ (заказчиком был Центр комплексного благоустройства, а подрядчиком — городское АО СПП «Центральное»). Больше всего удивила стоимость — 162 млн рублей. Удивила не только сторонних наблюдателей: СК начал доследственную проверку, людей, имеющих отношение к саду, начали опрашивать. На этом фоне в комитете по благоустройству, который и курирует ЦКБ, всех поспешили успокоить: мол, подрядчикам пока не перевели ни копейки из бюджета, проверяют сметы и акты. Город, конечно, может спать спокойно. В отличие от, собственно, подрядчиков, которые здорово удивились такому исходу.





Как говорится в обращении Герасимова на имя губернатора, его привлекли к проекту в начале мая, когда по запросу ЦКБ он прибыл на совещание в комблаг на Караванной. Там обсуждался сад, для которого надо было закупить растения и малые архитектурные формы (МАФ). Бюджет — вещь неповоротливая, резко достать из него деньги на только что придуманную красоту невозможно. Так что вазоны и кашпо Berkano производитель согласился поставить без предоплаты. Как рассказывает Герасимов «Фонтанке», от озвученных сроков он слегка поперхнулся: «Надо было останавливать все предприятие и работать только на сад, чтобы успеть отлить 600 изделий, это безумные темпы, но мы решили, что справимся». Смету составили на 43 млн.



Но МАФы — полбеды. Деревья тоже надо было как-то оплатить. Так что в итоге бизнес решили привлечь фактически как спонсора, а руководство комитета якобы обещало, что в течение двух недель после Дня города вернет деньги.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







То есть схема следующая: единственным подрядчиком на организацию сада становится СПП «Центральное». На другом конце цепочки — известный немецкий питомник «Лорберг», из которого решено везти деревья. Выбран логист — компания «Лайнагро», которая все это должна доставить из недружественной Европы одной ей ведомыми путями. Но деньги «Лайнагро» получает не от СПП, а от производителя мебели Berkano, который вроде бы вообще ни при чем, он вазоны для сада отливает. Чтобы все это заработало как надо, нужно добавить еще одно звено: СПП заключает договор на покупку деревьев с «Беркано», и этого ждали тоже после Дня города.



«Фонтанка» не будет описывать, в каких перезвонах и истериках происходила спешная отгрузка и поставка деревьев, читатель и сам может представить. Город и компания до поры до времени действовали сообща — решали, к примеру, как правильно поменять ОКВЭД предприятия, раз оно теперь растения покупает почему-то. Факт в том, что с 10 до 17 мая компания «П24» (юрлицо Berkano) по выставленным платежкам перевела на счет «Лайнагро» 76 млн рублей; как говорят, не вдаваясь в детали и не зная, сколько и что конкретно оно оплачивает — просто по выставленному счету без спецификации.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В итоге перечень растений, как говорится в обращении на имя Беглова, глава СПП направила в адрес компании 16 мая, а с 17 мая оно же начало приемку. Это уже был непростой момент: напомним, никакого СПП или тем более комблага в цепочке не было, так что не совсем ясно, на каком основании городские садовники вообще могут встречать чьи-то частные фуры. На работников садово-паркового хозяйства компании специально выписали доверенность, рассказывает Герасимов. Всего СПП приняло 9 машин.



Сами вазоны и кашпо компания тоже привезла ко сроку, до 24 мая. «Регулярный сад, в котором традиции, заложенные основателем города Петром I, сочетаются с современными технологиями», как его называл комблаг, открыли, назвав подарком городу, все разошлись довольные.

Буквально через несколько дней, 1 июня, СПП уведомило поставщика о том, что ЦКБ неверно сделал расчет по МАФам, рассказывает Герасимов губернатору. Якобы там почему-то решили, что цены в смете указаны с НДС (что не так), а без НДС выходит только 35 млн — вот так и придется понизиться. Это в общем выводило авральную поставку уличной мебели куда-то в уровень нулевой доходности, но Павел Герасимов еще не знал, что это только начало.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вскоре ему сообщили, что весь контракт будут пересматривать в сторону снижения цены, а до тех пор никто у него деревья покупать не собирается. Это «до тех пор» тянется до сих пор. «По сути, этот сад — наш, — говорит «Фонтанке» бизнесмен. — Деревья мы покупали на себя, я имею право их на дачу увезти и там высадить. За вазы с нами не расплатились, так что они тоже мои. Недавно оттуда часть рододендронов куда-то пересадили — я фактически могу написать заявление о краже. Вы понимаете абсурд ситуации? В центре Петербурга на мосту стоит как бы городской сад, который на самом деле не городской. Все что надо — расплатиться с нами как с поставщиком по договору. Но этого никто не делает, а в комблаге мне говорят: мы вас не просили платить за деревья».



Справедливости ради отметим: бизнесмен и сам не готов заявить, что его «просили выручить», он говорит о совместном решении. Глава комитета по благоустройству Василий Пониделко в разговоре с «Фонтанкой» подчеркнул, что город не выкручивал руки бизнесу и не вынуждал его платить из своих, а для подрядчика это совершенно коммерческая история. Герасимов называть это коммерцией отказывается: «Мы ничего с этого, естественно, не зарабатываем. Оплатили ровно ту сумму, на которую город выбрал себе деревьев, да еще и налогов заплатили. Это был акт доброй воли, чтобы помочь сад открыть ко Дню города, и вот как теперь это поворачивается. Мы без денег, а я хожу почему-то еще перед всеми оправдываюсь».

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«На МАФы уже подписаны договор и накладные, в ближайшие дни за них заплатят, в этом нет сомнений, — говорит Пониделко. — Что касается деревьев... мы не играем против Berkano, мы заинтересованы в том, чтобы заплатить справедливую цену за сам посадочный материал и логистику. Именно поэтому мы проверяем каждый этап, потому что возникли сомнения в обоснованности выставленного счета».



Насчет обоснованности — важный штрих. Когда прозвучала версия о недостаче, а комитет прямо сказал, что будет резать контракт, Герасимов вспомнил собственный опыт работы в органах и решил проверить содержание платежек, которые ему присылали. Первый звонок сделал представителю «Лорберга», которого попытался убедить, что в их общих интересах установить реальную стоимость поставки деревьев. Через несколько минут разговора прозвучало неожиданное: свое предложение питомник формировал из расчета погрузить весь материал в 14 фур. Соответственно, именно такую платежку предложили оплатить «П24», что и было сделано. Но в итоге все влезло в 9 грузовиков, что подтвердили и в «Лайнагро».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





То, что фур на 5 меньше и, соответственно, стоимость логистики радикально снижается, никто не отследил: ни логисты, ни тем более городские службы на приемке, — тратили-то не бюджетные деньги. А потом к тому же начался сезон отпусков. Если бы «П24» не начало разбираться самостоятельно, то эти переплаченные 13 млн так и остались бы у «Лайнагро», потом бы перетекли в договор между «П24» и СПП «Центральное», а дальше бы на эти 5 фур в какой-то момент наткнулся бы Следственный комитет. И все было бы гораздо хуже. А так «П24» просто официально попросил логистов вернуть излишне уплаченное.



После этого всего СПП прислало проект договора компании на 63 млн рублей по выкупу деревьев. Большая часть — около 47 млн — приходится на сотню лип формы «Шар» и «Куб», остальное — на 57 туй, почти 100 рододендронов, 8 кленов, самшит, гортензии. Но история с фурами вроде как дополнительный аргумент для комблага: сколько еще такого может обнаружиться в цепочке. Так что сейчас, когда вокруг ходят силовики, никто не горит желанием ставить свою подпись на договорах, актах и платежках. А крайним оказывается тот, кто ее уже поставил.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»