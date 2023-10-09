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    Сезон пересадок начался. Из центра Петербурга увозят деревья в горшках

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    Из центра Петербурга начали увозить деревья в горшках на пересадку. До сада на Синем мосту дойдут в последнюю очередь.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», утром 9 октября городские службы работали у Московского вокзала. Садовники вынимали из вазонов 14 яблонь, чтобы увезти на базу.

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    То же самое сделают со всеми другими деревьями в вазонах, которые весной расставили по Невскому проспекту и прилегающим улицам. В ближайшие дни их пересадят по разным адресам в Пушкине и Московском районе. «Фонтанка» рассказывала, что город украшают таким образом не первый год. В 2023-м яблони расположили на Невском проспекте, у Московского вокзала, на Большой Морской.

    В то же время самым заметным временным садом стал сад на Синем мосту перед Мариинским дворцом — не только из-за размеров, но и из-за рекордной стоимости, которая заинтересовала даже следователей. Впоследствии выяснилось, что схема закупки деревьев была выбрана не тривиальная, а их формальный покупатель не мог получить от города денег. Сама сумма контракта в итоге заметно сократилась. Предполагается, что пересаживать растения на Синем мосту будут после Невского проспекта.

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