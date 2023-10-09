Сезон пересадок начался. Из центра Петербурга увозят деревья в горшках

То же самое сделают со всеми другими деревьями в вазонах, которые весной расставили по Невскому проспекту и прилегающим улицам. В ближайшие дни их пересадят по разным адресам в Пушкине и Московском районе. «Фонтанка» рассказывала, что город украшают таким образом не первый год. В 2023-м яблони расположили на Невском проспекте, у Московского вокзала, на Большой Морской.



В то же время самым заметным временным садом стал сад на Синем мосту перед Мариинским дворцом — не только из-за размеров, но и из-за рекордной стоимости, которая заинтересовала даже следователей. Впоследствии выяснилось, что схема закупки деревьев была выбрана не тривиальная, а их формальный покупатель не мог получить от города денег. Сама сумма контракта в итоге заметно сократилась. Предполагается, что пересаживать растения на Синем мосту будут после Невского проспекта.