Стоимость «липового» сада на Исаакиевской площади официально понизилась до 143 млн рублей

На портале госзакупок опубликовали новую редакцию контракта на поставку деревьев и кашпо для сада на Исаакиевской площади у Мариинского дворца. Как следует из документов, стоимость закупки снизилась почти на 20 млн рублей.

Как видно из дополнительного соглашения от 8 сентября, сэкономить удалось на разделе «благоустройство и озеленение» (то есть на покупке 7 тысяч деревьев, кустарников и цветов) — вместо 135 млн за эту позицию город заплатит 118 млн рублей. Стоимость кашпо, скамеек и урн осталась прежней. В одной из позиций ценник, наоборот, вырос: утилизация грунта и мусора стала даже дороже — 342 тысячи вместо 158 тысяч рублей.

Как объяснили «Фонтанке» в комитете по благоустройству, сэкономить получилось после перепроверки затрат на логистику. Контракт на установку временного сада на месте парковки у Заксобрания изначально оценивали на 162 млн рублей. Его заключил Центр комплексного благоустройства с Садово-парковым предприятием «Центральное». Сам сад должен был стать подарком городу ко дню рождения, но вместо этого стал объектом проверок различных контролирующих ведомств.

Фактическим поставщиком была компания Berkano. Создатель этого бренда предприниматель Павел Герасимов в начале сентября заявил «Фонтанке», что он заказал и оплатил транспортировку из Европы лип и других деревьев за свой счёт. По его словам, чиновники попросили его выступить спонсором, пока оформляют контракт. Вернуть средства ему обещали ещё летом, но до сих пор так и не заплатили, сославшись на то, что перепроверяют документы.