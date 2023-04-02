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    На этот раз не липы. Невский проспект решили по-новому озеленять деревьями в горшках

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    На Невском проспекте снова появятся деревья в горшках за 14 с лишним миллионов рублей. Однако на этот раз не липы.

    Аукцион объявлен центром комплексного благоустройства в пятницу 31 марта, максимальная цена — 14,7 миллиона рублей. Согласно техзаданию, необходимо в 68 вазонах устроить дренаж, заполнить их грунтом и высадить деревья. В списке — яблони декоративные Scarlet и Red Sentinel. Кроме того, потом деревья надо будет пересадить в плодородный грунт в границах Петербурга. Еще четыре запасных дерева надо сразу высадить в Пушкине «для обеспечения возможности замены посадочного материала в вазонах». Все работы должны быть завершены до 12 октября.

    К документации приложена схема расположения вазонов: 20 штук — на Большой Морской, 12 — на Невском проспекте от Екатерининского сквера до Фонтанки, 22 — на Малой Садовой, 14 — на площади Восстания.

    Напомним в прошлом году Невский проспект и его окрестности озеленяли аналогично, тогда сумма контракта составила 14,1 миллиона рублей. При этом речь шла не о яблонях, а о липах. «Фонтанка» разбиралась в ценовой конъюнктуре и в том, насколько такая стоимость отражает средние цифры по рынку.

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