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    Сын администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» за вымогательство получил 3,5 года условно

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    Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор сыну ранее осужденного администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» Станиславу Садовову. Он, так же как и его отец Сергей Садовов, признан виновным в вымогательстве. Об этом 16 мая сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

    Следствие и суд установили, что Садовов вместе со своим отцом и другими соучастниками под угрозой «распространения ложных, дискредитирующих и позорящих сведений» вымогал 800 тысяч рублей у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Помимо этого, полмиллиона они вымогали у директора «Московского финансово-промышленного университета "Синергия"» Вадима Лобова.

    Во время расследования Садовов-младший полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение и возместил весь ущерб.

    «По совокупности преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев», — отмечает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

    Наказание считается условным с испытательным сроком в течение трех лет.

    Ранее Московский городской суд изменил приговор в отношении Сергея Садовова. Реальное наказание в виде 2,5 года колонии стало условным.

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