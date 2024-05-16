Сын администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» за вымогательство получил 3,5 года условно

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор сыну ранее осужденного администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» Станиславу Садовову. Он, так же как и его отец Сергей Садовов, признан виновным в вымогательстве. Об этом 16 мая сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.



Следствие и суд установили, что Садовов вместе со своим отцом и другими соучастниками под угрозой «распространения ложных, дискредитирующих и позорящих сведений» вымогал 800 тысяч рублей у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Помимо этого, полмиллиона они вымогали у директора «Московского финансово-промышленного университета "Синергия"» Вадима Лобова.