Сын администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» за вымогательство получил 3,5 года условно

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор сыну ранее осужденного администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» Станиславу Садовову. Он, так же как и его отец Сергей Садовов, признан виновным в вымогательстве. Об этом
Следствие и суд установили, что Садовов вместе со своим отцом и другими соучастниками под угрозой «распространения ложных, дискредитирующих и позорящих сведений» вымогал
Во время расследования Садовов-младший полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение и возместил весь ущерб.
«По совокупности преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на
Наказание считается условным с испытательным сроком в течение трех лет.
Ранее Московский городской суд изменил приговор в отношении Сергея Садовова. Реальное наказание в виде