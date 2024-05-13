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    Администратору канала «Кремлевский мамковед» заменили реальный срок на условный. Он был признан виновным в вымогательстве

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    Московский городской суд изменил приговор в отношении Станислава Садовова, признанного ранее виновным в вымогательстве у топ-менеджера Ростеха. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

    Следствием было установлено, что Станислав Садовов, будучи администратором телеграм-канала «Кремлевский мамковед», под угрозой «распространения ложных, дискредитирующих и позорящих сведений» вымогал деньги у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. В феврале 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии, однако апелляционная коллегия Мосгорсуда определила «назначенное Садовову наказание по преступлению, предусмотренному п.п. «а», «г» ч.2 ст.163 УК РФ («Вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»), в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев считать условным с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о деятельности анонимных телеграм-каналов и выясняла, во сколько они оценивают «слив» информации.

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