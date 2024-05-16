Пригородные электрички в Ленобласти переходят на летний график

Пригородные электрички переходят на летний график с 26 мая, сообщает 16 мая Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Как уточняют железнодорожники, по сравнению с «зимним» расписанием на 5,1% увеличится количество пар поездов по будним дням и на 15,6% — по выходным.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, на сайте (https://www.ppk-piter.ru/) и в приложении «РЖД Пассажирам».



Для любителей регионального туризма «Фонтанка» недавно публиковала перечень маршрутов, в путешествие по которым можно отправиться из Петербурга на электричках — и вернуться домой в тот же день. С путеводителем от проекта «(От)Личный Петербург» можно ознакомиться здесь.

