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    Пригородные электрички в Ленобласти переходят на летний график

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    Пригородные электрички переходят на летний график с 26 мая, сообщает 16 мая Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

    Как уточняют железнодорожники, по сравнению с «зимним» расписанием на 5,1% увеличится количество пар поездов по будним дням и на 15,6% — по выходным.

    С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, на сайте (https://www.ppk-piter.ru/) и в приложении «РЖД Пассажирам».

    Для любителей регионального туризма «Фонтанка» недавно публиковала перечень маршрутов, в путешествие по которым можно отправиться из Петербурга на электричках — и вернуться домой в тот же день. С путеводителем от проекта «(От)Личный Петербург» можно ознакомиться здесь.

    Напомним, в конце апреля в Волосовском районе Ленинградской области электричка врезалась в стадо кабанов, перебегавших железнодорожные пути. Инцидент произошел на 104-м километре 7-го пикета перегона Волосово — Молосковицы. Машинист пытался экстренно затормозить, но в результате столкновения все равно погибли пять кабанов. О пострадавших среди пассажиров не сообщалось.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Пригородные электричкиЛетнее расписание
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