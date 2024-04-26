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    В Ленобласти электричка сбила сразу пять кабанов

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    Электричка врезалась в стадо кабанов, перебегавших железнодорожные пути в Волосовском районе Ленинградской области. Инцидент произошел накануне вечером на 104 километре 7 пикета перегона Волосово-Молосковицы, сообщает 26 апреля 47news со ссылкой на пресс-службу СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

    Сотрудники транспортной полиции выяснили, что животные оказались близко перед едущим поездом. Машинист электрички пытался экстренно затормозить, но состав все равно снес лесных обитателей. В результате столкновения погибли пять кабанов.

    Информацию о ЧП передали в комитет по охране животного мира.

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