Петербургские школьники, отравившиеся едой комбината питания «Кировский», получат компенсации

Кировский районный суд Петербурга взыскал первые компенсации морального вреда после отравления школьников едой комбината питания «Кировский». Об этом в своем telegram-канале 16 мая сообщает руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
В сентябре прошлого года суд приостановил деятельность комбината питания «Кировский». который поставлял обеды в школу №608. Тогда в учебном заведении этой едой отравились 80 человек, в числе которых, естественно, школьники.
В куриных котлетах, фрикадельках, а также молочном соусе, которые ели дети и сотрудники школы, были обнаружены бактерии Сальмонеллы — Salmonella enteritidis. Помимо этого, в смывах, которые были взяты с кухонной посуды, рук и одежды сотрудников, выявлены Enterobacter aerogenes и Salmonella epidermidis.
В первом случае суд взыскал с комбината в пользу мамы, дочь которой после обеда в школе заболела и лежала с температурой 39 и болями в животе, «затраты на лекарства и иные расходы в 3 424 рубля, моральный вред в 50 000 рублей и штраф в 25 000 рублей».
Ранее мама этой школьницы просила взыскать с комбината «компенсацию морального вреда в размере 3% совокупного размера суммы выручки АО «Комбинат питания «Кировский» от реализации всех товаров».
Во втором случае суд утвердил мировое соглашение. Истец должен отказаться от исковых требований.
«В свою очередь ответчик обязуется оплатить в счет истца 30 000 рублей как компенсацию морального вреда, и 2 976 рублей — убытки, понесенные на приобретения лекарственных препаратов», — отметила Дарья Лебедева.
Ранее виновной была признана повар комбината Екатерина Буквина. Она признала вину. Тогда ей назначили наказание в виде ограничения свободы на полгода. Следствие установило, что Буквина решила уменьшить время готовки и нарушила установленный порядок приготовления блюд.