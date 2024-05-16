Петербургские школьники, отравившиеся едой комбината питания «Кировский», получат компенсации

Кировский районный суд Петербурга взыскал первые компенсации морального вреда после отравления школьников едой комбината питания «Кировский». Об этом в своем telegram-канале 16 мая сообщает руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.



В сентябре прошлого года суд приостановил деятельность комбината питания «Кировский». который поставлял обеды в школу №608. Тогда в учебном заведении этой едой отравились 80 человек, в числе которых, естественно, школьники.

В куриных котлетах, фрикадельках, а также молочном соусе, которые ели дети и сотрудники школы, были обнаружены бактерии Сальмонеллы — Salmonella enteritidis. Помимо этого, в смывах, которые были взяты с кухонной посуды, рук и одежды сотрудников, выявлены Enterobacter aerogenes и Salmonella epidermidis.