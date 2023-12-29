Под суд пойдет повар, обвиняемая в массовом заболевании школьников в Петербурге

В Петербурге перед судом предстанет женщина, которую обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Она была поваром комбината питания.
Как сообщает Следственный комитет 29 декабря, повар, по данным ведомства, решила уменьшить время готовки и нарушила установленный порядок приготовления блюд. В результате в сентябре 2023 года в 608-й школе произошла массовая вспышка кишечной инфекции. Заболел 91 человек, среди которых 87 детей и 4 работника школы.
Повара обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Следователи допросили более 100 потерпевших и специалистов, провели свыше 90 экспертиз. Правоохранители также вынесли два представления, по результатам рассмотрения которых к мерам дисциплинарной ответственности привлечены 7 работников организации питания, а также директор образовательной организации. Работа комбината питания «Кировский» 20 сентября была приостановлена на 90 суток.
Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.