Гастроэнтерит держит в больнице более 30 детей, питавшихся в 608-й школе Кировского района Петербурга

Пока Роспотребнадзор и сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах отравления учеников и сотрудников школы в Кировском районе Петербурга, в больницах продолжают лечить детей.
Как сообщили в комитете по здравоохранению, 12 сентября в городских больницах остаётся 31 ребёнок с диагнозом «острый гастроэнтерит» после употребления пищи в школе № 608.
«Четверо детей, находившихся в тяжелом состоянии, переведены из реанимаций в обычные отделения и на сегодняшний день находятся в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в комитете.
7 сентября было известно о госпитализации 24 детей, трое из которых оказались в реанимации. В Роспотребнадзоре уточняли, что случаи острой кишечной инфекции зафиксированы также у сотрудников учебного заведения. С проверкой зашли в школу и к организатору обедов — комбинату питания «Кировский». Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Учащихся перевели на дистанционное обучение, за парты они пока не вернулись.
В школе сообщили, что в помещениях провели дезинфицирующую обработку, обеззараживают все места общего пользования. Накануне в официальной группе учебного заведения уточнялось, что в больницах находятся 22 ребёнка и три педагога, их состояние улучшается.
«Школа продолжает выполнять различные профилактические мероприятия. Мы ждём результатов всех проб и анализов, чтобы понять истинную причину произошедшего», — сообщили в группе.