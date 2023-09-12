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    Гастроэнтерит держит в больнице более 30 детей, питавшихся в 608-й школе Кировского района Петербурга

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    Пока Роспотребнадзор и сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах отравления учеников и сотрудников школы в Кировском районе Петербурга, в больницах продолжают лечить детей.

    Как сообщили в комитете по здравоохранению, 12 сентября в городских больницах остаётся 31 ребёнок с диагнозом «острый гастроэнтерит» после употребления пищи в школе № 608.

    «Четверо детей, находившихся в тяжелом состоянии, переведены из реанимаций в обычные отделения и на сегодняшний день находятся в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в комитете.

    7 сентября было известно о госпитализации 24 детей, трое из которых оказались в реанимации. В Роспотребнадзоре уточняли, что случаи острой кишечной инфекции зафиксированы также у сотрудников учебного заведения. С проверкой зашли в школу и к организатору обедов — комбинату питания «Кировский». Следственный комитет возбудил уголовное дело.

    Учащихся перевели на дистанционное обучение, за парты они пока не вернулись.

    В школе сообщили, что в помещениях провели дезинфицирующую обработку, обеззараживают все места общего пользования. Накануне в официальной группе учебного заведения уточнялось, что в больницах находятся 22 ребёнка и три педагога, их состояние улучшается.

    «Школа продолжает выполнять различные профилактические мероприятия. Мы ждём результатов всех проб и анализов, чтобы понять истинную причину произошедшего», — сообщили в группе.

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