Гастроэнтерит держит в больнице более 30 детей, питавшихся в 608-й школе Кировского района Петербурга

Пока Роспотребнадзор и сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах отравления учеников и сотрудников школы в Кировском районе Петербурга, в больницах продолжают лечить детей.



Как сообщили в комитете по здравоохранению, 12 сентября в городских больницах остаётся 31 ребёнок с диагнозом «острый гастроэнтерит» после употребления пищи в школе № 608.

«Четверо детей, находившихся в тяжелом состоянии, переведены из реанимаций в обычные отделения и на сегодняшний день находятся в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в комитете.