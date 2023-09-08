По факту массовой госпитализации детей из школы в Петербурге возбуждено уголовное дело

Как сообщает 7 сентября ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, по факту массового заболевания школьников в Кировском районе Петербурга возбуждено уголовное дело.



«Следователями совместно с сотрудниками управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей <…> проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, повлекших указанные последствия», — сказано в сообщении СК.



Очевидно, речь идет о массовом отравлении в 608-й школе Кировского района. «Фонтанка» писала об этом. Следственный комитет накануне демонстрировал видео осмотра школьной столовой. Как сообщили «Фонтанке» в петербургском комитете по здравоохранению, по данным на вечер 7 сентября в больницах было уже 24 ребенка.

