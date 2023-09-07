Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга, по данным на вечер 7 сентября, в больницах 24 ребенка.

Следственный комитет показал видео из столовой школы № 608 в Кировском районе Петербурга, ученики которой слегли с отравлением. Число госпитализированных тем временем растет.

Ранее была информация о госпитализации 17 детей, которых приняли четыре стационара. 13 из них поступили с симптомами гастроэнтерита, четверо — ОРВИ.

