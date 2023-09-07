Следственный комитет показал видео из столовой школы
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга, по данным на вечер 7 сентября, в больницах 24 ребенка.
Ранее была информация о госпитализации 17 детей, которых приняли четыре стационара. 13 из них поступили с симптомами гастроэнтерита, четверо — ОРВИ.
В течение дня новые пациенты поступили в детскую клиническую больницу имени Филатова и в детскую инфекционную больницу
Очаг острой кишечной инфекции зафиксирован в
СК проводит доследственную проверку. Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства должностными лицами учреждения изучает прокуратура.
Тщательному осмотру подвергается не только школьная столовая, но и организатор обедов — «Комбинат питания "Кировский"».