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    В Петербурге ищут следы кишечной инфекции в школьной столовой. В больницах уже 24 ребенка

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    Следственный комитет показал видео из столовой школы № 608 в Кировском районе Петербурга, ученики которой слегли с отравлением. Число госпитализированных тем временем растет.

    Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга, по данным на вечер 7 сентября, в больницах 24 ребенка.

    ГСУ СК РФ по СПб

    Ранее была информация о госпитализации 17 детей, которых приняли четыре стационара. 13 из них поступили с симптомами гастроэнтерита, четверо — ОРВИ.

    В течение дня новые пациенты поступили в детскую клиническую больницу имени Филатова и в детскую инфекционную больницу № 3. Заболевших везут и в детский научно-клинический центр на улице Профессора Попова.

    Очаг острой кишечной инфекции зафиксирован в 608-й школе Кировского района. В Роспотребнадзоре сообщили, что отравились как учащиеся, так и сотрудники. Утром четверга у персонала учебного заведения брали анализы врачи городской поликлиники № 23. Школьников на ближайшие два дня перевели на дистанционное обучение.

    СК проводит доследственную проверку. Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства должностными лицами учреждения изучает прокуратура.

    Тщательному осмотру подвергается не только школьная столовая, но и организатор обедов — «Комбинат питания "Кировский"».

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