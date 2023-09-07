Отравились 17 человек, трое в реанимации. Власти рассказали о кишечной инфекции в петербургской школе

В школе номер 608 Кировского района Петербурга зафиксирован очаг острой кишечной инфекции. Об этом 7 сентября сообщило управление Роспотребнадзора по городу.
Всего, по данным ведомства, зафиксировано 17 случаев среди сотрудников и учащихся, 13 детей находятся в больнице. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование.
По данным комитета по здравоохранению, 17 человек были госпитализированы по 4 разным стационарам: 13 — с симптомами гастроэнтерита, еще четверо — с симптомами ОРВИ. Трое находятся в реанимационных отделениях. Предположительно, накануне они питались в столовой 608-й школы Кировского района.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу, питание для сотрудников школы и учеников осуществляет АО «Комбинат питания «Кировский». Сейчас сотрудники ведомства проводят лабораторные исследования. В частности, анализы сдают учителя и контактные ученики, а также сотрудники комбината питания.
Напомним, что об отравлении в петербургской школе стало известно накануне вечером. «Фонтанка» сообщала, что с симптомами гастроэнтерита госпитализированы пять человек.