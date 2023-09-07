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    Из петербургской школы детей госпитализировали с симптомами отравления

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    В Петербурге как минимум пятерых детей 6 сентября госпитализировали прямо из школы №3 Красногвардейского района, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению. Родители винят во всем школьный обед.

    «Прием идет в штатном режиме, выведена для усиления еще одна бригада врачей и медбратьев», — уточнили в комитете. Для приема задействовали четыре инфекционных бокса. Точное число госпитализированных пока неизвестно. Городские чиновники подчеркивают, что многочасовых очередей нет.

    «Дети отравились обедом, многие из них в больнице. Симптомы — рвота, высокая температура, понос. Мой сын с 18:00 находится в очереди на прием по скорой в третью инфекционную больницу, скорую ждали четыре часа», — рассказал читатель «Фонтанки».

    По его словам, якобы речь идет об отравлении учеников нескольких классов.

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    Отравление школьниковШкола номер 3
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    Комментарии 4

    Гость07 Сен 2023 в 00:32
    Начинается.
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