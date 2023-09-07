Из петербургской школы детей госпитализировали с симптомами отравления

В Петербурге как минимум пятерых детей 6 сентября госпитализировали прямо из школы №3 Красногвардейского района, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению. Родители винят во всем школьный обед.



«Прием идет в штатном режиме, выведена для усиления еще одна бригада врачей и медбратьев», — уточнили в комитете. Для приема задействовали четыре инфекционных бокса. Точное число госпитализированных пока неизвестно. Городские чиновники подчеркивают, что многочасовых очередей нет.

«Дети отравились обедом, многие из них в больнице. Симптомы — рвота, высокая температура, понос. Мой сын с 18:00 находится в очереди на прием по скорой в третью инфекционную больницу, скорую ждали четыре часа», — рассказал читатель «Фонтанки».