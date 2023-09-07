Прокуратура Петербурга проверяет комбинат питания после госпитализации 13 школьников с кишечной инфекцией

В школе № 608 Кировского района Санкт-Петербурга зафиксировали очаг острой кишечной инфекции. Всего госпитализировано 17 сотрудников и учащихся — в больницах оказались 13 детей. Петербургская прокуратура проводит проверку в комбинате питания после отравления школьников. Фотографии и видео опубликовала в четверг, 7 сентября, пресс-служба ведомства.
Прокуратура Санкт-Петербурга
Комздрав города рассказал о госпитализации 17 человек. Трое находятся в реанимационных отделениях. Накануне, предположительно, они питались в столовой 608-й школы Кировского района.
Питание для сотрудников и учеников школы поставляет АО «Комбинат питания» «Кировский», рассказали в петербургском Роспотребнадзоре.
Об отравлении в петербургской школе стало известно накануне вечером. «Фонтанка» сообщала, что с симптомами гастроэнтерита госпитализированы пять человек.