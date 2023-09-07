В Петербурге перевели на дистант школу, где отравились дети и взрослые. Проверку начал СК

Под конец первой учебной недели учащихся школы № 608 Кировского района Петербурга перевели на дистанционное обучение. Роспотребнадзор ищет следы кишечной инфекции, сотрудников учреждения проверяют врачи.
«На 7 и 8 сентября учащиеся школы переведены на обучение в дистанционном формате, детей в учреждении нет», — сообщили в пресс-службе районной администрации 7 сентября, добавив, что ситуация в школе на контроле.
Сейчас в учебном заведении на Промышленной улице работают врачи городской поликлиники № 23, которые берут анализы у персонала. Обследуют также работников организатора питания — «Комбинат питания «Кировский».
Доследственную проверку начал Следком. Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства должностными лицами изучает прокуратура.
В городском Управлении Роспотребнадзора зарегистрировано 17 случаев острой кишечной инфекции среди учеников и сотрудников школы № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой. По информации управления, 13 детей госпитализированы.
В комздраве сообщили, что в стационарах города 17 человек, четверо из них с симптомами ОРВИ. Трое в реанимационном отделении. Предположительно, накануне все они питались в школьной столовой.