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    В Петербурге перевели на дистант школу, где отравились дети и взрослые. Проверку начал СК

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    Под конец первой учебной недели учащихся школы № 608 Кировского района Петербурга перевели на дистанционное обучение. Роспотребнадзор ищет следы кишечной инфекции, сотрудников учреждения проверяют врачи.

    «На 7 и 8 сентября учащиеся школы переведены на обучение в дистанционном формате, детей в учреждении нет», — сообщили в пресс-службе районной администрации 7 сентября, добавив, что ситуация в школе на контроле.

    Сейчас в учебном заведении на Промышленной улице работают врачи городской поликлиники № 23, которые берут анализы у персонала. Обследуют также работников организатора питания — «Комбинат питания «Кировский».

    Доследственную проверку начал Следком. Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства должностными лицами изучает прокуратура.

    В городском Управлении Роспотребнадзора зарегистрировано 17 случаев острой кишечной инфекции среди учеников и сотрудников школы № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой. По информации управления, 13 детей госпитализированы.

    В комздраве сообщили, что в стационарах города 17 человек, четверо из них с симптомами ОРВИ. Трое в реанимационном отделении. Предположительно, накануне все они питались в школьной столовой.

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