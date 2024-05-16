Болгария намерена добиваться от «Газпрома» компенсации в связи с прекращением поставок газа

Государственная компания «Булгаргаз», единственный поставщик природного газа на территорию Болгарии, намерена добиваться компенсации от дочернего предприятия «Газпрома» в размере 400 миллионов евро в связи с прекращением поставок. Об этом 16 мая сообщает агентство Novinite.
По словам министра энергетики в техническом правительстве страны Владимира Малинова, сначала претензии будут переданы компании «Газпром Экспорт», и будет отведен «краткий срок» для их урегулирования в досудебном порядке. В противном случае «Булгаргаз» обратится в арбитражный суд Международной промышленной палаты в Париже.
В 2022 году президент России поручил производить оплату за экспорт российского газа в недружественные страны в рублях, однако Болгария отказалась выполнить эти условия, и после 27 апреля 2022 года «Газпром» полностью приостановил поставки газа компании «Булгаргаз». В настоящий момент газ Болгарии поставляет турецкая компания «Боташ» — контракт с ней болгарские власти называют «невыгодным», и в апреле Владимир Малинов встречался с турецким коллегой Альпарсланом Байрактаром для согласования скидки на газ.