Болгария намерена добиваться от «Газпрома» компенсации в связи с прекращением поставок газа

Государственная компания «Булгаргаз», единственный поставщик природного газа на территорию Болгарии, намерена добиваться компенсации от дочернего предприятия «Газпрома» в размере 400 миллионов евро в связи с прекращением поставок. Об этом 16 мая сообщает агентство Novinite.



По словам министра энергетики в техническом правительстве страны Владимира Малинова, сначала претензии будут переданы компании «Газпром Экспорт», и будет отведен «краткий срок» для их урегулирования в досудебном порядке. В противном случае «Булгаргаз» обратится в арбитражный суд Международной промышленной палаты в Париже.