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    Болгария намерена добиваться от «Газпрома» компенсации в связи с прекращением поставок газа

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    Государственная компания «Булгаргаз», единственный поставщик природного газа на территорию Болгарии, намерена добиваться компенсации от дочернего предприятия «Газпрома» в размере 400 миллионов евро в связи с прекращением поставок. Об этом 16 мая сообщает агентство Novinite.

    По словам министра энергетики в техническом правительстве страны Владимира Малинова, сначала претензии будут переданы компании «Газпром Экспорт», и будет отведен «краткий срок» для их урегулирования в досудебном порядке. В противном случае «Булгаргаз» обратится в арбитражный суд Международной промышленной палаты в Париже.

    В 2022 году президент России поручил производить оплату за экспорт российского газа в недружественные страны в рублях, однако Болгария отказалась выполнить эти условия, и после 27 апреля 2022 года «Газпром» полностью приостановил поставки газа компании «Булгаргаз». В настоящий момент газ Болгарии поставляет турецкая компания «Боташ» — контракт с ней болгарские власти называют «невыгодным», и в апреле Владимир Малинов встречался с турецким коллегой Альпарсланом Байрактаром для согласования скидки на газ.

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    БулгаргазГазпромБолгарияКомпенсация
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