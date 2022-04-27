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    Экономика и санкции

    «Газпром»: Поставки газа в Болгарию и Польшу приостановлены из-за неоплаты в рублях

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    35 комментариев

    Поставки российского газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) полностью приостановлены. Об этом 27 апреля сообщает «Газпром».

    «По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с Указом Президента РФ № 172 от 31.03.2022 г.», — говорится в заявлении.

    По этой причине начиная с 27 апреля поставки приостанавливаются «до момента осуществления оплаты».

    «Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем», — предупредили в компании.

    Накануне «Булгаргаз» получила уведомление о том, что поставки природного газа от «Газпрома» будут приостановлены. Такое же письмо пришло польской PGNiG. Власти обеих стран утверждали, что не собираются платить за газ в рублях.

    Болгария и Польша стали первыми странами Европы, поставки в которые приостановлены в связи с неуплатой в соответствии с новым порядком.

    31 марта президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок будет вестись с этих счетов начиная с 1 апреля. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

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    Комментарии (35)

    X-кот
    а Болгария первая говорила, что будет платить в рублях, их у неё есть.. только вся эта фэйковая история с рублями - обычная пропагандистская туфта - газпромовскому банку нужны евро.. нафиг ему рубли. Традиционная правда наших средств массовой пропаганды. А ведь zомби ведутся как несмышленые цуцыки
    твой батя
    сколько ботяр набежало возмущенных. Радуйтесь, ваши страны не будут использовать газ "ахрессора".
    Piter4452
    Оплата в рублях здесь не причём, они просто не перечислили евро на счета "Газпромбанка", а как ими распорядится банк-это уже его дело.
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