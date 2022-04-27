«Газпром»: Поставки газа в Болгарию и Польшу приостановлены из-за неоплаты в рублях

Поставки российского газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) полностью приостановлены. Об этом 27 апреля сообщает «Газпром».

«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с Указом Президента РФ № 172 от 31.03.2022 г.», — говорится в заявлении.



По этой причине начиная с 27 апреля поставки приостанавливаются «до момента осуществления оплаты».



«Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем», — предупредили в компании.

