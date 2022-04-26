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    Экономика и санкции

    Польский концерн PGNiG отказался платить за российский газ в рублях. «Газпром» остановит поставки уже завтра

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    Польская энергетическая компания PGNiG заявила, что не будет платить за поставки российского газа в рублях.

    «PGNiG отказалась выполнять обязательства по расчетам за природный газ, поставляемый «Газпромом» по Ямальскому контракту, в российских рублях в соответствии с декретом президента Российской Федерации», – цитирует 26 апреля заявление концерна РИА Новости.

    Также в концерне заявили, что получили письмо от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.

    Во вторник польские СМИ писали, что Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. В самом «Газпроме» это не подтвердили, но отметили, что сегодня Варшава «обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей», то есть в рублях.

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