СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу

Портал Onet сообщает, что Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. Эту информацию изданию неофициально подтвердили в правительственных источниках и в энергетической компании PGNiG.



«О причинах приостановки поставок россияне не проинформировали польскую сторону», – пишет портал 26 апреля. При этом неясно, связано ли это с требованием России рассчитываться за поставки в рублях.

Уточняется, что в связи с этим в министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб.



В середине марта представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава больше не собирается покупать российский газ и не будет продлевать контракт, который истекает в 2022 году. В сентябре прошлого года чиновник утверждал, что топливо из РФ заменят на норвежское, которое будет поступать в страну по трубопроводу Baltic Pipe через Данию.

