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    СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу

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    7 комментариев

    Портал Onet сообщает, что Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. Эту информацию изданию неофициально подтвердили в правительственных источниках и в энергетической компании PGNiG.

    «О причинах приостановки поставок россияне не проинформировали польскую сторону», – пишет портал 26 апреля. При этом неясно, связано ли это с требованием России рассчитываться за поставки в рублях.

    Уточняется, что в связи с этим в министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб.

    В середине марта представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава больше не собирается покупать российский газ и не будет продлевать контракт, который истекает в 2022 году. В сентябре прошлого года чиновник утверждал, что топливо из РФ заменят на норвежское, которое будет поступать в страну по трубопроводу Baltic Pipe через Данию.

    31 марта президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок будет вестись с этих счетов начиная с 1 апреля. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

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    Комментарии (7)

    274655793
    Нам от этих газов,шиш с маслом.
    Дежурный по объединению
    "приостановила" - это как Оби, почти ушел?
    dragvs
    Ну и что? Нам снова ждать сказок как Европа замёрзнет?
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