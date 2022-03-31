Указ: Правительственная комиссия сможет выдавать разрешения на оплату газа не в рублях

«Предоставить Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации полномочие выдавать разрешения на исполнение иностранными покупателями перед российскими поставщиками обязательств по оплате поставок природного газа без соблюдения порядка, установленного настоящим Указом», — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Правительственная комиссия сможет выдавать разрешения на оплату газа не в рублях. О возможных исключениях говорится 31 марта в указе президента РФ Владимира Путина о новом порядке торговли газом с «недружественными» странами.

В указе отмечается, что специальные валютные и рублевые счета типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ должны быть открыты импортером в Газпромбанке.

Также объясняется схема оплаты. Согласно ей, зарубежный покупатель переводит средства на специальный валютный счет в ГПБ в иностранной валюте, указанной в контракте, а банк продает валюту на Мосбирже и зачисляет деньги уже на рублевый счет этого импортера. Далее оплата в рублях поступает на счет продавца, то есть «Газпрома».



«Запрещается дальнейшая поставка природного газа <…> в случае если срок оплаты поставленного по этому контракту газа наступил, иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, и (или) на счет в банке, не являющемся уполномоченным», — сказано в указе.



Новый порядок расчетов за газ начнет действовать с 1 апреля.

