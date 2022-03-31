Путин подписал указ о переводе оплаты газа в рубли. Западу придется открывать счета в российских банках

«Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны будут открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного с завтрашнего дня», — сказал Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению.

По словам президента, если такие платежи производиться не будут, то Россия сочтет это неисполнением обязательств со стороны покупателя. «Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», — заверил глава государства.

По мнению Путина, перевод оплаты поставок газа в рубли является «важным шагом к укреплению финансово-экономического суверенитета» России.

Также Путин напомнил, что российский газ является более дешевой энергией для Европы.



«Если говорить просто, российский газ — это более дешевая энергия, тепло, свет в домах европейцев. Доступная стоимость удобрений для европейских фермеров, а следовательно, и продуктов питания в конечном итоге. Наконец, это конкурентоспособность европейских предприятий, а значит, и зарплаты европейцев», — сказал он.



Ранее во время телефонного разговора с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает невозможным перевод оплаты поставок газа в рубли.