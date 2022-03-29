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Reuters: Макрон заявил Путину, что Запад не может платить за газ в рублях

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Западные потребители не могут платить России за газ в рублях, сейчас это невозможно. Об этом 29 марта заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Франция против оплаты в рублях», — сказал он.

Ранее в Кремле также заявили, что эта тема затрагивалась во время разговора, однако подробности не приводились. Пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что бесплатно поставлять газ в Европу Россия не будет.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в европейские и другие «недружественные страны» в рубли, сделать это необходимо до 31 марта. О том, какую реакцию это решение вызвало у других стран, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (35)

Skier87
юань?
Vasya11
«Франция против оплаты в рублях»©.
____________
Россия против принимать оплату валютой, недружественных стран!!!
267188598
Лягушатник, как всегда, врёт и блефует! Просто сша приказали так сказать и всё. Бедные залежные Европа и Украина. Против хозяина боятся слово сказать.
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