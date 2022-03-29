Reuters: Макрон заявил Путину, что Запад не может платить за газ в рублях

Западные потребители не могут платить России за газ в рублях, сейчас это невозможно. Об этом 29 марта заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.



«Франция против оплаты в рублях», — сказал он.



Ранее в Кремле также заявили, что эта тема затрагивалась во время разговора, однако подробности не приводились. Пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что бесплатно поставлять газ в Европу Россия не будет.

