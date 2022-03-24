«Проблема для мира» или всего лишь неудобство. Какую реакцию вызвало у стран решение России продавать газ за рубли

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст, в свою очередь, заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна. Решение президента России, однако, вынудит ЕС обходить свои же санкции, что способно подогреть дискуссии о бойкоте энергоносителей из РФ. Он напомнил, что до настоящего момента в ФРГ намеревались продолжать закупки российских энергоносителей, передаёт ТАСС .

Так, 24 марта японский министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что на данный момент ситуация находится на изучении у соответствующих министерств. По его словам, которые приводит «Интерфакс» , правительство будет внимательно следить за «побочным влиянием» санкций, введенных Японией против России, на экономику страны и финансовые рынки.

Президент Сербии Александар Вучич полагает, что переход на рубли при оплате природного газа — большая проблема для мира. «Некоторые люди считают, что это гениально в геополитической игре противостоять нефтедоллару [рублем] вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора. Я в этом не уверен, все это приносит нам новые и новые проблемы», — отметил глава государства (цитата по ТАСС). Вучич предположил, что Венгрия не сможет платить за голубое топливо в российской валюте.



Несколько государств сообщили о готовности оплачивать поставки газа в рублях. Министр энергетики Болгарии Александр Николов отметил, что риска оплаты по существующим договорам нет.



Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что для государства решение России не является проблемой. Он напомнил, что и раньше в контрактах, заключаемых между «Молдовагазом» и «Газпромом», была предусмотрена оплата в долларах, евро и российских рублях. «Обязательство «Молдовагаз» — оплачивать в той валюте, которая есть. Никто не обязывает правительство Молдовы или «Молдовагаз» платить в валюте, которой у них нет. Так это предусмотрено контрактом», — пояснил Спыну (цитата по ТАСС). Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан рассказал, что уже на этой неделе часть потребленного республикой газа из РФ была оплачена в российских рублях. Возможный переход на рубли, по его мнению, не повлияет на финансовую ситуацию в компании.

